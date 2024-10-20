Оккупанты пытаются захватить важный участок на Харьковщине (ВИДЕО)

Воспользовавшись длительными осадками, противник совершил рывок к реке Оскол с целью захвата переправы и разрезания плацдарма украинских военных на левом берегу. Об этом сообщил Командир батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко, сообщает портал "Комментарии".

Иллюстративное фото

Батальон ударных БпАК "АХИЛЛЕС" совместно с гвардейцами бригады "Буревій" и десантниками 77 ОАэМБр дали достойный отпор механизированному штурму и нанесли врагу существенные потери.

Уничтожено и повреждено 17 единиц бронированной техники оккупанта.

Уничтожено:

БМП – 8 ед. (Песчаное, Кругляковка, Крахмальное)

Танки – 3 ед. (Колесниковка)

Повреждено:

БМП – 6 ед. (Кругляковка)

Также среди личного состава противника – 21 погибший и 26 раненых оккупантов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Враг значительно продвинулся на Донбассе: карта DeepState

Враг продвинулся в Кругляковке, Максимильяновке, возле Петропавловки, Часового Яра, Горняка, Новоселидовки, Воздвиженки, Желанного Второго и Зоряного. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков DeepState к обновленной карте боевых действий.

Российские войска также продолжали наступательные операции к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска и Старицы 18 и 19 октября, но не добились никаких подтвержденных успехов. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

Сообщается, что оккупанты недавно продвинулись юго-восточнее Купянска во время усиленного механизированного наступления численностью в роту 19 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 19 октября, показывают, что враг недавно продвинулся вдоль улицы Луговой на юго-западе Кругляковки во время этого наступления. Украинские подразделения, отразившие нападение, сообщили, что украинские войска уничтожили восемь российских бронемашин и три танка, а также повредили еще шесть бронемашин.