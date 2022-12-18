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Оккупанты пытаются вернуть утраченное, - Генштаб

В вечерней сводке Генштаба ВСУ обнародовали ситуацию на линии столкновения

сегодня, 19:36
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Автор:

Моесеенко Валентина

Продолжаются 298 сутки российского широкомасштабного вторжения. Враг всеми силами пытается удерживать свои позиции, пишут "Комментарии" со ссылкой на вечернюю постройку Генштаба ВСУ.

Оккупанты пытаются вернуть утраченное, - Генштаб

Враги зализывают раны и окапываются

Враг пытается восстановить утраченное положение на Лиманском направлении; на Запорожском – восстанавливает железнодорожную инфраструктуру для улучшения логистического обеспечения. Сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. В других направлениях враг ведет оборону, сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины.

В течение суток российские оккупанты нанесли 4 ракетных удара, а также совершили около 20 обстрелов с РСЗО. Пострадали гражданская инфраструктура и мирное население. Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

На временно оккупированной территории Луганской области продолжаются мобилизационные мероприятия. С 5 декабря текущего года военные комиссариаты разослали всем предприятиям региона карточки учета. Схожая ситуация отмечается и на временно оккупированной территории Донецкой области. В Горловке мобилизации подлежат работники коммунальных предприятий.

Мэр оккупированного россиянами Мелитополя Иван Федоров рассказал о панических настроениях оккупантов, укрепляющих улицы города в ожидании наступления ВСУ. В городе враг активно устанавливает бетонные изгороди "зубы дракона" вблизи жилых домов. Начиная с 15 декабря и уже три дня не выпускают из оккупации ни одного человека. Усилилась фильтрация и на других путях эвакуации.

Сегодня, 18 декабря, украинская авиация в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили 2 склада боеприпасов.

Напомним, как писали "Комментарии", в трех морях наготове Россия держит 19 кораблей, из них 5 ракетоносителей . Общий залп по вражеским ракетоносителям в морях на сегодняшний день составляет 72 крылатых ракеты.



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