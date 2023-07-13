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Оккупанты пытались прорваться под плотным прикрытием: где продолжаются тяжелые бои

Украинские войска продолжают отражать российские атаки и наступлени

сегодня, 08:28
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские захватчики продолжают большинство своих сил сосредотачивать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На этих участках фронта продолжаются тяжелые бои. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ. 

Оккупанты пытались прорваться под плотным прикрытием: где продолжаются тяжелые бои

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки", — рассказали в Генштабе. 


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На Лиманском направлении в течение суток россияне безуспешно наступали в районе Новоселовского Луганской области, а на Шахтерском — в районе Новомихайловки.                                                                        

Кроме того, на Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские защитники успешно отбили атаки российских войск в районах Авдеевки и керамика Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.

В то же время, ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Оккупанты за сутки обстреляли десятки населенных пунктов Украины по всей линии фронта.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0K6ar25BBvca1TAdsSjaBU9fYq7HGzhNJxXST7YC4E3SmeTVxzA6wfSJ78CRZ3RNol
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