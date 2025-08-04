Оккупанты пытались прорвать границу на Харьковщине: где произошел штурм

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Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска пытались прорваться через государственную границу Украины, осуществив штурм контрольно-пропускного пункта "Гоптовка" в Харьковской области. В ответ Силы обороны дали решительный отпор противнику. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Несмотря на заявления российской стороны о якобы "захвате" КПП, Задоренко опроверг эту дезинформацию.
По его словам, "Гоптовка" находится под полным контролем украинских военных.
Читайте также на портале "Комментарии" — Россия активизирует подготовку нового этапа наступления на украинском фронте. Об этом предупреждает заместитель командира Третьего армейского корпуса ВСУ подполковник Максим Жорин. По его словам, россияне, несмотря на потери и истощение, не отказывается от стратегической цели — продвижение вглубь украинской территории.
Максим Жорин в интервью изданию Focus рассказал о планах России пойти в новое наступление на войне против Украины. По его словам, большая активность может начаться уже в конце лета или в сентябре, а наиболее угрожающими направлениями остаются Харьковщина, Сумщина и район Покровска Донецкой области.