Оккупанты пытались прорвать границу на Харьковщине: где произошел штурм

Российские оккупационные войска пытались прорваться через государственную границу Украины, осуществив штурм контрольно-пропускного пункта "Гоптовка" в Харьковской области. В ответ Силы обороны дали решительный отпор противнику. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Несмотря на заявления российской стороны о якобы "захвате" КПП, Задоренко опроверг эту дезинформацию.

По его словам, "Гоптовка" находится под полным контролем украинских военных.

"Поскольку эта новость начинает набирать общественный резонанс, считаю необходимым сообщить вам о том, что оккупанты действительно осуществили штурм этого контрольно-пропускного пункта. В результате бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады ликвидировали более десяти захватчиков, а десятки других сбежали обратно в Россию", — отметил Задоренко.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия активизирует подготовку нового этапа наступления на украинском фронте. Об этом предупреждает заместитель командира Третьего армейского корпуса ВСУ подполковник Максим Жорин. По его словам, россияне, несмотря на потери и истощение, не отказывается от стратегической цели — продвижение вглубь украинской территории.

Максим Жорин в интервью изданию Focus рассказал о планах России пойти в новое наступление на войне против Украины. По его словам, большая активность может начаться уже в конце лета или в сентябре, а наиболее угрожающими направлениями остаются Харьковщина, Сумщина и район Покровска Донецкой области.

"Даже, если сейчас его ресурсы несколько истощены, с большой вероятностью в ближайшее время следует ожидать подкрепления и новых попыток наступления", – говорит Жорин о ситуации вблизи Покровска.



