Оккупанты продают краденые вещи из Бахмута: шампанское из хранилищ и указатели улиц

Российские оккупанты занимаются мародерством на временно оккупированных территориях. Они обворовывают частично уцелевшие квартиры местных жителей, предприятия, админздания и т.д. Украденные вещи из Бахмута можно найти на российских маркетплейсах.

Бахмут

Журналисты Bahmut.in.ua публикует выбранные объявления о продаже вещей из Бахмута.

На российском сайте, где проводятся аукционы, есть объявления о продаже уличного указателя. Его сняли с дома по улице Бахмутская, 8 и привезли в россию бойцы чвк "вагнер".

Стартовая цена ворованного указателя из Бахмута составляет 100 тысяч рублей.

Также среди аукционов есть продажа бутылки шампанского Artwinery без этикетки. В описании объявления указано, что его взяли из хранилищ. Сейчас оккупанты используют эти хранилища в военных целях и обустроили там военный госпиталь .

Стартовая цена украденной бутылки шампанского составляет 30 тысяч рублей.

Отдельно есть и объявления о продаже российских товаров, посвященных захвату Бахмута. В частности, на одном из известных российских маркетплейсов можно приобрести награду "за участие в сво". Медаль ЧВК "Вагнер" за участие в операции "Бахмутская мясорубка" продается всего за 580 рублей.

Примечательно, что Бахмут упоминается и в вымышленных вещах. В частности, россияне создали "памятную монету" 10 долларов Княжества Силенд, которое является вымышленной страной. В России произвели и продают такие монеты, их посвятили увлечению Бахмута.

Также россияне пишут книги о боевых действиях в Бахмуте. Однако документалистикой или исторической литературой эти книги назвать нельзя. Например, в книге "сашка вагнер" рассказывается о военном, который сидел за решеткой за преступление, "не является злодеянием". После начала так называемой "сво" он пошел воевать в Бахмут, чтобы "освободить его от неонацистов".

Еще одна книга под названием "Бахмут" рассказывает о вагнеровце, который воевал в Сирии, Африке и в Украине. Магическим образом он вместе с боевыми товарищами попадает в российскую империю, чтобы вернуть развитие России в лучшее русло.