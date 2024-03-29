Оккупанты принципиально хотят захватить один город. Военный назвал причины

Российским оккупантам не удается ничего сделать, чтобы продвинуться в город Часов Яр, который находится к западу от Бахмута, подчеркнул Федоренко. Он отметил, что российские захватчики фокусируют свои усилия на том, чтобы взять под контроль населенный пункт.

Часов Яр

По его словам, противник установил основное направление своего наступления. Для него Часов Яр является территорией, имеющей большое стратегическое значение, поскольку это господствующая высота. Именно она позволяет контролировать Константиновку, Дружковку, Краматорск и создать перспективную базу для будущих операций в Константиновке и, возможно, Славянске, подчеркнул военный. Как добавил Федоренко, именно поэтому захватчики принципиально хотят захватить Часов Яр.

В то же время, по его информации, оккупанты продолжают атаковать населенные пункты Богдановка, Ивановское, Клищиевка и Андреевка с целью расширения линии боевых действий.

В настоящее время, говорит Федоренко, Силам обороны удалось эффективно отразить все атаки в Клищиевке и Андреевке, не допустив продвижения противника. По Ивановскому месяц назад вражеским силам удалось захватить там некоторые улицы, однако дальше они не смогли продвинуться. Как отметил военный, Силы обороны отстаивают город день и ночь, не допуская продвижения противника.

В целом, на данном этапе враг не добился значительных успехов в регионе, благодаря точной, отважной и рассудительной работе сил обороны, подытожил Федоренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что военные по-прежнему говорили о том, что враг хочет захватить Времен Яр, чтобы начать продвижение на другие территории. Именно поэтому они подчеркивали, что Силы обороны держат этот населенный пункт изо всех сил.