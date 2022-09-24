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Оккупанты применили химическое оружие на Херсонщине, - ОК "Юг"

Враг активизировался в использовании беспилотников и дронов

сегодня, 09:08
Автор:

Кравцев Сергей
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С использованием беспилотного летательного аппарата на наши боевые позиции сброшены контейнеры с ядовитым веществом, предположительно хлорпикриновая граната К-51. Боевые медики сработали четко, потерь и критических состояний нет. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщается в обновленной сводке ОК "Юг" в Facebook.

Оккупанты применили химическое оружие на Херсонщине, - ОК "Юг"

Химическое оружие. Фото: из открытых источников

В строительстве также сообщается, что Одессу дважды атаковали дроны-камикадзе по направлению Черного моря. В результате попадания двух дронов разрушено админздание в припортовой зоне. Еще один "Шахид-136" – сбит над морем. Взрывной волной повреждены несколько окрестных домов. Погиб один гражданский человек. Во время повторной воздушной атаки Одессы силами противовоздушной обороны над морем уничтожены еще 4 дрона-камикадзе. Среди них впервые в Украине сбит многоцелевой ударный БпЛА иранского производства Mohajer-6 (Мохаджер-6), предназначенный для проведения разведки, наблюдения, рекогносцировки и огневого поражения.

Еще один "Шахид-136" атаковал вечером наши позиции на линии столкновения в Березнеговатской общине Николаевщины. При попытке атаковать направление порта Южного очередной "Шахид-136" также метко сбит.

Активность нашей авиации равнялась двадцати ударам по врагу. В Николаевском районе уничтожен вражеский вертолет Ми-8, а в Бериславском районе Херсонщины силами и средствами противовоздушной обороны сбит российский штурмовик Су-25. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 290 огневых задач, в том числе поразив понтонную переправу в Новой Каховке, два скопления вооружения и техники в Бериславском районе, 3 ячейки сил и средств в Каховском и Херсонском районах, станцию радиоэлектронной борьбы в районе Крутого Яра, ракетный комплекс "Тор" в Баштанском районе Николаева, колонну вооружения и техники – в Каховке.

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Оккупанты применили химическое оружие на Херсонщине, - ОК ”Юг” - фото 2



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Источник: https://www.facebook.com/okPivden
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