Оккупанты придумали новую схему, как отбирать жилье у украинцев

Российские захватчики терроризируют жителей оккупированных территорий угрозами отобрать квартиры.

Враг продолжает терроризировать украинцев. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, россияне не могут интегрировать временно оккупированные территории в свое правовое поле из-за саботажа украинцев.

Сообщается, что на временно оккупированных территориях продолжается процесс переоформления права собственности на недвижимое имущество, но его темпы не удовлетворяют оккупантов.

Следовательно, пишет Центр сопротивления, враг угрожает отобрать земельные участки, а для переоформления права собственности требует российский паспорт, которого нет у большинства населения. Поэтому соответствующий процесс обречен из-за временной сущности оккупантов на нашей земле.

Центр национального сопротивления призвал жителей оккупированных регионов сообщать о коллаборантах, помогающих врагу устанавливать свою власть.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская разведка прокомментировала информационные сообщения российских оппозиционных медиа о якобы подготовке армией РФ наступления на Харьков. Как рассказал представитель ГУР Андрей Юсов, в настоящее время Вооруженные силы Украины не фиксируют формирование врагом ударных групп для нападения на город. В военной разведке заявили, что вбрасываниями информации о "наступлении на Харьков" российские захватчики пытаются посеять панические настроения в украинском обществе.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о подготовке в России масштабной мобилизации. Дмитрий Песков заявил, что "это неправда". При этом спикер Кремля не стал более подробно комментировать слова украинского президента. Владимир Зеленский заявил, что РФ собирается мобилизовать 300 тысяч человек.

