На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне прибегают к очередному шантажу, чтобы заставить местное население получить паспорт РФ.

Враг усиливает давление на жителей оккупации. Фото из открытых источников

По информации Центра национального сопротивления, россияне создали "экологический оператор", который будет заниматься вывозом мусора, но физическим и юридическим лицам нужно будет перезаключить договор. Для заключения контракта нужно иметь паспорт РФ, также право на жилище. В случае с юрлицами необходимо предоставить российскую регистрацию предприятия.

Таким образом, отмечает Центр сопротивления, вывоз мусора является еще одним элементом давления на частные домохозяйства, чтобы заставить владельцев интегрироваться в российское правовое поле.

Центр национального сопротивления подчеркнул, что руководство "оператора", фактически работающего на принудительную паспортизацию населения захваченных территорий, будет нести ответственность согласно действующему законодательству Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай может выступить с инициативой проведения собственного Глобального саммита мира, на котором вопрос войны в Украине будет не ключевым, а только в перечне вместе с другими вопросами о глобальной безопасности в мире, заявил политолог Виталий Кулик. По мнению политолога, свой саммит Китай, вероятно, отложит до завершения выборов в США, чтобы вести переговоры о мировой безопасности с новым американским президентом.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что НАТО разрабатывает сухопутные коридоры, которые позволят войскам США быстро достигать линии фронта в случае нападения РФ на какую-либо из стран-членов Альянса. Как пишет газета New York Post, этому шагу предшествовали предупреждения лидеров стран-членов НАТО, призывавших западные правительства подготовиться к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет. Новые маршруты расширят существующие договоренности, действующие с прошлого года, когда Североатлантический союз согласился иметь 300 тысяч военных в состоянии высокой готовности во время саммита в Вильнюсе.