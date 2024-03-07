Оккупанты придумали хитрую тактику, чтобы разминировать поля и запустить тяжелую технику

Как сообщил Цехоцкий оккупанты уже второй день подряд с помощью FPV-дронов пытаются разминировать минные поля, установленные украинскими защитниками. По его словам, россияне просто стреляют в поле по определенным координатам. Главная цель – определить место для прохода своей техники.

Дроны россиян

"Ибо сейчас вся выходящая техника подрывается и не выполняет задачи на поле боя",

– подчеркнул военный.

Кроме того, по его словам, противник сейчас снова начал активнее использовать управляемые авиабомбы. При этом россиян совсем не пугает тот факт, что их самолеты могут быть поражены Силами обороны. Как предположил Цехоцкий, к "сакральной дате" путинских выборов враги будут и дальше атаковать. Вместе с тем, он подтвердил информацию о том, что за российскими штурмовиками стоят заградительные отряды, не позволяющие им отступать.

Также Цехоцкий добавлял, что пока Силы обороны воюют, им всегда будет не хватать боеприпасов. По его словам, Минобороны и Генштаб делают все возможное и даже невозможно для того, чтобы военным на фронте было чем воевать и останавливать нашествия противника. Однако, по его словам, Силам обороны нужно больше оружия.

Кроме того, военный добавил, что ситуация на Авдеевском направлении напряженная и стабильно тяжелая. По его словам, россияне не просто жмут, но и пытаются закрепиться на отдельных территориях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что на фронте наблюдается тревожный сигнал . Как показала практика по уничтожению "Хаймарса", теперь россияне отошли от практики утверждать свои решения в штабах, и принимают решения на местах самостоятельно. Ранее таковой практикой могли похвастаться только Силы обороны.