Оккупанты превращают Луганщину в концлагерь

По данным начальника Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергея Гайдая, кафиры хотят создать на оккупированной территории области 7 тюрем. Об этом сказал глава ОВА в телеэфире, пишут "Комментарии".



Оккупанты строят 7 тюремь. Фото: ЛОВА

"Рашисты закрывают города, передвижение оккупированными территориями только по пропускам, проводят "воспитание населения" в застенках, из которых многие не возвращаются", - говорит он.

Российские захватчики обустраивают застенки и строят новые тюрьмы, превращая захваченные территории в настоящий концлагерь. Руководитель области считает, что чем больше в С бройных Силах Российской Федерации будет потерь, тем жестче будут методы их расправы с местными жителями.

“Чем больше у них будет потерь, чем больше они будут терять территории временно оккупированной Луганской области, линия фронта будет продвигаться в сторону деоккупации региона. И тем они будут более взбешены, тем методы их будут более зверскими, жестокими”, — отметил Гайдай.

По его словам, в застенках кафиры удерживают людей, подозреваемых в содействии ВСУ, или так или иначе проявляют хоть минимальное сопротивление российским "нововведениям". Кроме того, участились выборочные рейды среди людей. Забирать могут просто тех, кто им не понравился.

“Пока мы точно не владеем информацией, но есть сведения от местных жителей о том, что, к сожалению, в некоторых районах оккупированной Луганской области сделаны такие застенки. Ну, может, это не совсем тюрьмы, это больше все-таки застенчивые, где держат местных, подозреваемых в том, что они сотрудничают с Вооруженными силами Украины”, — отметил он.

По словам главы Луганщины, оккупанты заезжают в какой-то населенный пункт, забирают первых - лучших людей, которые им не понравились, в количестве 10, плюс-минус, лиц, отвозящих в Луганск, уже непосредственно в тюрьмы, а оттуда довольно часто люди уже не возвращаются. Также Гайдай выразил мнение, что кремлевский режим буду тюрьмы, чтобы таким образом запугать местных жителей, а также бороться с дезертирами в собственной армии.

“У них здесь две цели. Одна — это запугать местное население и ограничить возможность утечки информации о размещении их складов, техники, личного состава. А вторая – борьба с собственными дезертирами. Устрашение. Потому что сегодня все это делается таким полукустарным методом. Они ловят своих дезертиров или берут отказников, которые не хотят идти на фронт просто как "пушечное мясо", потом отдают их "кадыровцам", которые делают уже все, что захотят. Начиная от физической расправы вплоть до смерти, заканчивая просто насилием в самых жестоких формах", — отметил гость эфира.

Как писали "Комментарии", парламентская ассамблея Совета Европы поддержала решение о привлечении к ответственности военно-политического руководства РФ и Белоруссии за преступления против Украины. Речь идет о создании спецтрибунала как для Владимира Путина, так и Александра Лукашенко.

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