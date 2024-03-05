Оккупанты предлагают за деньги сдавать сторонников Украины: что известно

Российские захватчики предлагают коллаборантам финансовое вознаграждение за сдачу украинцев, передающих Силам обороны информацию о перемещении вражеской техники.

Захватчики усиливают террор. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, на временно оккупированных территориях оккупанты ищут людей, сообщающих Силам обороны Украины местоположение и перемещение российской армии.

Отмечается, что враг обещает деньги тем, кто сообщает российским захватчикам об украинцах, фиксирующих перемещение техники.

Однако россияне не учитывают, что на временно оккупированных территориях они лишь кратковременные оккупанты, а большинство украинцев все равно продолжат сообщать об их расположении, отмечает Центр сопротивления. Несмотря на глушение связи, карательные рейды и подкуп, россиянам не удастся скрыться на украинской земле.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Чехия законтрактовала для ВСУ первую партию снарядов, которые уже через несколько недель могут доставить в Украину, сообщил гендиректор по вопросам оборонной политики Ян Иреш. Он не раскрыл информацию о том, какие европейские страны являются участниками соответствующей инициативы Чехии. Ян Иреш также не рассказал, в какой стране будут закуплены боеприпасы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что без американской помощи Россия получит стратегическое преимущество над Украиной, что может закончиться трагедией, заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами США Марк Милли. Он призвал членов Республиканской партии разблокировать помощь Украине. В противном случае, по его словам, мировой порядок, основанный на принципах демократии, может получить "смертельный удар".