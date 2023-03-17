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Оккупанты поставили жителей Мелитополя перед фактом – у всех должны быть российские паспорта

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты в Мелитополе запретили осуществлять выплаты и расчеты без паспорта РФ

сегодня, 09:20
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Автор:

Кравцев Сергей

В Мелитополе российские захватчики запретили осуществлять любые выплаты и расчеты тем, у кого до сих пор нет российских карточек налогоплательщиков и паспортов граждан РФ. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщается в обновленной сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Оккупанты поставили жителей Мелитополя перед фактом – у всех должны быть российские паспорта

Паспорт гражданина РФ. Фото: из открытых источников

"Продолжается принудительная паспортизация населения временно занятой территории Запорожской области", – говорится в сводке Генштаба.


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В частности, по данным украинских военных, в городе Мелитополь, российские оккупационные власти вместе с представителями российской федеральной налоговой службы запретили осуществлять любые выплаты и расчеты гражданам, не имеющим регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика РФ.

При этом регистрационный номер получить не сможет тот, у него на руках будет паспорт гражданина Украины. Обязательное условие – наличие паспорта гражданина РФ.

Отметим, удержание Мелитополя Запорожской области для российских оккупантов крайне важно, ведь именно этот город есть ключевым в сухопутном коридоре в аннексированный Крым из России.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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