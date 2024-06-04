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Оккупанты понесли рекордные потери в мае: что стало причиной

Оккупанты понесли рекордные потери в мае, отметил в эфире Freedom военный эксперт Игорь Романенко. По его словам, захватчики потеряли больше военных, чем смогли мобилизовать

сегодня, 14:34
Автор:
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Ткачик Олеся
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Украинские силы обороны создали мощное сопротивление на Харьковском направлении, нанося российским оккупантам значительные потери, рассказал военный эксперт Игорь Романенко.

Оккупанты понесли рекордные потери в мае: что стало причиной

Оккупанты

По словам Романенко, в мае русская армия потеряла на украинском фронте 38 тысяч военнослужащих.

То есть подчеркивает эксперт, ежемесячно россияне поставляют на фронт до 30 тысяч солдат, а в мае потеряли 38 тысяч. Это свидетельствует о усиливающейся тенденции: количество новых военных уменьшается, что снижает их потенциал. Это повлияет на ситуацию на фронте, подчеркнул Романенко.

При этом он добавил, что руководство террористической РФ не ценит человеческую жизнь.

Потери российской армии в мае эксперт объясняет организованным сопротивлением украинских сил в Харьковской области. Хотя российские оккупанты не отказались от наступления на Харьков, они понесли значительные потери и были остановлены, перегруппировываясь и ожидая резервы.

Такая тенденция, говорит Романенко, возникла благодаря действиям украинских Сил обороны.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что согласно официальной статистике потерь России на войне, обнародованной Генштабом Украины, ВСУ нанесли россиянам рекордные показатели в мае. В частности, ВСУ уничтожили рекордное количество личного состава, артиллерийских систем, автотехники и беспилотников.

В частности, за май украинские силы смогли увеличить количество потерь личного состава России до 38 940 россиян. Этот показатель почти на 10 тыс. выше, чем предыдущий рекордный результат декабря 2023 года, когда потери россиян достигли 29 970 человек. Средний показатель ежемесячных утрат личного состава России на войне составляет около 18 тыс.




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Источник: https://uatv.ua/uk/syly-oborony-ukrayiny-organizuvaly-potuzhnyj-opir-na-harkivskomu-napryamku-podrobytsi-vid-romanenka/
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