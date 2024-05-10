Оккупанты подтверждают, что готовят «мясной движ» в городе-миллионнике

Враг готовит наступление на Харьков, отметил в телеграмме Станислав "Осман" Бунятов. По его словам, об этом говорит несколько вещей. Во-первых, оккупанты стали меньше применять на фронте военной техники, что может указывать на то, что они накапливают резервы. Во-вторых, добавляет военный, о планах брать Харьков говорят и пленные загарники.

Харьков

"В Харьковской области, по словам пленных, скоро должен быть мясной движ",

– подчеркнул украинский военный.

О том, что оккупанты попытаются пойти на Харьков, заявил также и командир полка "Кракен" Константин Немичев. Правда, по его словам, этот город сейчас гораздо лучше укреплен, чем в 2022 году. Он подчеркнул, что останавливать оккупантов будут три линии обороны и украинские защитники.

При этом Немичев допустил, что захватчики могут продвинуться вглубь провинции, однако всего на несколько километров. По его словам, максимум такого продвижения не будет составлять более 10 км.

Вместе с тем, издание The Economist указало на то, что террористическая Россия уже собирает примерно 50 000 захватчиков в 40 километрах от границы с Украиной. Издание утверждает, что враг может пытаться перерезать главную дорогу, ведущую в Киев и таким образом изолировать Харьков.

Кроме того, по информации журналистов, оккупанты могут попытаться переместиться на 10 км, чтобы получить возможность избивать по Харькову из артиллерии. Издание предположило, что россияне хотят превратить Харьков в так называемую буферную зону, чтобы таким образом обезопасить Белгород от атак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что власти Харьковской области рассматривают различные возможные варианты, которые могут применить захватчики. При этом известно, что уже разработан план эвакуации мирного населения.