Оккупанты подхватили смертельную инфекцию на Запорожье: подробности

Российские захватчики подхватили сибирскую язву на Запорожском направлении. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Российские военные. Фото: из открытых источников

По информации мэра, опасной инфекцией оккупанты заболели, когда рыли окопы.

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"Оккупанты рыли окопы, случайно разрыли скотомогильник и подхватили сибирскую язву. Нет, это не эпизод из фильма ужасов — это реалии бытия свин*собак на Запорожском направлении", — написал Иван Федоров.

Одно вражеское подразделение теперь сидит на карантине, добавил мэр Мелитополя. Двух российских военных сначала привезли в больницу Мелитополя, но после подтверждения диагноза – выписали и увезли в неизвестном направлении.

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