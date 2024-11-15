Оккупанты перешли границу с Черниговской областью, установив свой флаг: что говорят в ГПСУ

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Кравцев Сергей
Группа военных оккупационной армии РФ пересекла границу с Черниговской областью и возле сел Муравьи и Гремяч Новгород-Северской громады установили российские флаги. Один разместили на мосту через реку Судость, другой неподалеку. Как передает портал "Комментарии", фото и видео появились 15 ноября в одном из российских пропагандистских Telegram-каналов.
Оккупанты зашли в Черниговскую область. Фото из открытых источников
В частности, на видео видно, как двое мужчин в военной форме устанавливают флаг России, другой в это время демонстрирует флаг РФ, который впоследствии разместили неподалеку.
В свою очередь в комментарии "УП" спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко опроверг заявления российских пропагандистов.
Также он добавил, что угроза от российских диверсионно-разведывательных групп никуда не исчезла, в том числе и по Черниговской области. Хотя активность диверсантов за последнее время существенно снизилась, однако страна террорист не отказалась от применения ДРГ, в том числе и для проведения психологического влияния, уточнили в ГПСУ.
Также спикер ГПСУ пояснил, что территория, где действовала диверсионная группа фактически отрезана от границы реками, а в населенных пунктах, которые находятся между реками и границей, никто не проживает. К тому же из-за постоянного подтопления территории там невозможно обустраивать надлежащие фортификационные укрепления.
В то же время, Демченко уверяет, что Силы обороны Украины полностью контролируют это направление и находятся на максимально выгодных позициях, чтобы держать оборону.
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