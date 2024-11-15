Оккупанты перешли границу с Черниговской областью, установив свой флаг: что говорят в ГПСУ

Группа военных оккупационной армии РФ пересекла границу с Черниговской областью и возле сел Муравьи и Гремяч Новгород-Северской громады установили российские флаги. Один разместили на мосту через реку Судость, другой неподалеку. Как передает портал "Комментарии", фото и видео появились 15 ноября в одном из российских пропагандистских Telegram-каналов.

Оккупанты зашли в Черниговскую область. Фото из открытых источников

В частности, на видео видно, как двое мужчин в военной форме устанавливают флаг России, другой в это время демонстрирует флаг РФ, который впоследствии разместили неподалеку.

В свою очередь в комментарии "УП" спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко опроверг заявления российских пропагандистов.

"Сегодня украинские защитники на Черниговщине обнаружили российский триколор, который был установлен недалеко от границы на разрушенном мосту через реку Судость. Заявление российских пропагандистов, что ДРГ зашла в Гремяч не соответствует действительности. Мост, у которого диверсанты противника установили свою тряпку, они не переходили", – прокомментировал Андрей Демченко.

Также он добавил, что угроза от российских диверсионно-разведывательных групп никуда не исчезла, в том числе и по Черниговской области. Хотя активность диверсантов за последнее время существенно снизилась, однако страна террорист не отказалась от применения ДРГ, в том числе и для проведения психологического влияния, уточнили в ГПСУ.

Также спикер ГПСУ пояснил, что территория, где действовала диверсионная группа фактически отрезана от границы реками, а в населенных пунктах, которые находятся между реками и границей, никто не проживает. К тому же из-за постоянного подтопления территории там невозможно обустраивать надлежащие фортификационные укрепления.

В то же время, Демченко уверяет, что Силы обороны Украины полностью контролируют это направление и находятся на максимально выгодных позициях, чтобы держать оборону.

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