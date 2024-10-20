Оккупанты отвоевали позиции в Курской области: на границе действуют чеченцы

Российские войска недавно продвинулись в пределах главного украинского выступа в Курской области и продолжили боевые действия в этом районе 19 октября. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), информирует портал "Комментарии".

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Геолокационные кадры, опубликованные 18 октября, показывают, что российские войска недавно продвинулись к западу от Русской Конопельки (к востоку от Суджи). Пропагандистские военкоры заявили, что подразделения российской 106-й воздушно-десантной (ВДВ) дивизии захватили и очистили Любимовку (к юго-востоку от Коренево) и что российские войска захватили Леонидово (к юго-востоку от Коренево) и продвигаются к Малой Локне и Викторовке (оба к юго-востоку от Коренево). Блогеры также заявили, что российские войска продвинулись в районе Мартыновки (к северо-востоку от Суджи) и захватили большую часть и частично окружили Плехово (к юго-востоку от Суджи).

Российские источники утверждают, что 19 октября украинские силы провели контратаки на главном украинском выступе в Курской области. Пропагандистские источники, включая Минобороны России, утверждают, что украинские силы контратаковали в районе Леонидово, Любимовки и Зеленого Шляха (к юго-востоку от Коренево).

Вражеские военкоры 19 октября заявили, что российские войска отразили ограниченные атаки украинцев через международную границу в районе Вольфино и Теткино в Глушковском районе (к западу от главного украинского выступа в Курской области). Сообщается, что подразделения российского 1434-го Ахматовского полка "Чечня" продолжают действовать в Глушковском районе.

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