Оккупанты обвиняют ВСУ в обстрелах Энергодара

Вражеские оккупационные власти обвиняют ВСУ в обстреле оккупированного Энергодара в Запорожье, где расположена Запорожская атомная электростанция.

Оккупант на ЗАЭС. Фото из открытых источников

"Сегодня ВСУ в очередной раз совершили атаку беспилотниками на Энергодар. По предварительной информации, зафиксировано не менее 4 БПЛА, атаковавших Энергодар. Возгораний не произошло, пострадавших нет. Информация о разрушениях не поступала", – написали российские источники.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что оборудование иностранного производства, установленное в украинский период на Запорожской АЭС, заменят российским, заявил в интервью пропагандистскому информагентству ТАСС назначенный оккупантами директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Он отметил, что ЗАЭС после запуска всех энергоблоков сможет обеспечить энергией "Новороссию", а также оккупированные Крым и Донбасс. Отметим, что в конце декабря 2024 г. Евросоюз в ОБСЕ призвал Россию вывести свой "персонал" из ЗАЭС и всей Украины. Согласно заявлению Россия должна немедленно прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины и вывести весь свой военный и другой персонал из Запорожской АЭС и всей территории Украины.

"Россия должна немедленно прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины и вывести весь свой военный и несанкционированный персонал из ЗАЭС и всей территории Украины", — говорится в заявлении.

В Евросоюзе отметили, что из-за российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру три действующих атомных электростанции Украины были вынуждены резко сократить производство электроэнергии. "Военные удары России 28 ноября оказали влияние на подстанции, которые используются всеми АЭС для передачи и получения электроэнергии, что важно для ядерной безопасности", — добавили в ЕС.