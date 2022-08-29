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Оккупанты обстреляли центр Николаева: появились подробности о погибших и раненых

Есть попадание в жилые дома и учебные заведения Николаева

сегодня, 18:30
Автор:

Лиля Воробьева
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29 августа российские захватчики снова обстреляли город Николаев. Оккупанты в очередной раз били по гражданскому населению. От вражеских обстрелов погибли два человека и еще 5 получили ранения. Об этом в Telegram сообщил городской голова города Александр Сенкевич.

Оккупанты обстреляли центр Николаева: появились подробности о погибших и раненых

Российские оккупанты обстреляли Николаев ( фото из открытых источников)

"Информация по состоянию на 16:30. Есть попадание в жилые дома и учебные заведения. Известно о 2 погибших и 5 раненых. На местах работают спасательные, аварийные службы и коммунальщики. Воздушная тревога продолжается", — сообщил мэр.

Ранее стало известно, что в городе раздавались мощные взрывы. Местные власти призвали горожан не покидать укрытие.

Обновлено: по информации главы Николаевской ОВА Виталия Кима, до Николаева долетело 12 ракет, но на самом деле они были выпущены еще больше. Число травмированных людей возросло до 11.

 Напомним, что "Комментарии" писали о сценариях возвращения оккупированных территорий и когда это может произойти. Во время своего вечернего обращения 28 августа, в последнее воскресенье лета, когда празднуется День шахтера и дни ряда городов Донбасса, включая временно оккупированный Донецк, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наша страна помнит обо всех оккупированных городах и людях, живущих там. . Он заверил, что Украина обязательно вернет свои территории. Включая Крым. Военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский уверен, что возможны только силовые сценарии возвращения украинских территорий. По словам полковника, мы уже видели военно-политическую операцию, когда весной увольняли Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. Тогда противник без видимого военного разгрома отошел с занятых позиций, не имея возможности удерживать их под давлением военных, политических, экономических, международных обстоятельств.



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Источник: https://t.me/senkevichonline/2253
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