Оккупанты не теряют времени зря: включили «СВО» в школьную программу в оккупации

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Кравцев Сергей
Кроме специального урока "разговоров о важном", в оккупации россияне включили раздел "СВО" в школьную программу по истории в оккупации. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".
Российские военные. Фото: из открытых источников
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Также со следующего года россияне планируют ввести обязательную военную подготовку для учащихся старших классов, чтобы подготовить их к призыву в армию России. В частности, продолжаются создаваться ячейки милитаристических группировок "юнармии".
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Также издание "Комментарии" сообщало – министерство иностранных дел Украины вызвало посла Украины в Республике Беларусь (РБ) для консультаций из-за встречи самопровозглашенного президента РБ Лукашенко с главарем "ДНР" Пушилиным. Почему Украина до сих пор сохраняет дипломатические отношения с Беларусью, ставшей, по сути, российским вассалом? Какими видите украино-белорусские отношения в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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