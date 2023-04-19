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Оккупанты не теряют времени зря: включили «СВО» в школьную программу в оккупации

В оккупации россияне активно промывают мозги детям, искажая реальные факты и происходящее

сегодня, 15:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Кроме специального урока "разговоров о важном", в оккупации россияне включили раздел "СВО" в школьную программу по истории в оккупации. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

Оккупанты не теряют времени зря: включили «СВО» в школьную программу в оккупации

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Если сначала это происходило в рамках "разговоров о важном" — специальном уроке пропаганды, который проводится раз в неделю и обязателен для посещения, то сейчас враг включил раздел о "СВО" в программу по истории", — отмечает пресс-служба.


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Также со следующего года россияне планируют ввести обязательную военную подготовку для учащихся старших классов, чтобы подготовить их к призыву в армию России. В частности, продолжаются создаваться ячейки милитаристических группировок "юнармии".

"Заметим, политика промывания мозгов детям на ВОТ является признаком геноцида, ведь она направлена на изменение самоидентификации целого поколения", — добавляет "Центр национального сопротивления".

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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/2023/04/19/okupanty-promyvayut-mizky-ukrayinskym-shkolyaram-shhodo-svo/
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