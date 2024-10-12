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Оккупанты не прекращают штурмы: где больше всего боев произошло сегодня

Ситуация на линии боевого столкновения 12 октября

сегодня, 19:37
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Кречмаровская Наталия

Оккупационные войска продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток уже произошло 94 боевых столкновения. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском направлении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

Оккупанты не прекращают штурмы: где больше всего боев произошло сегодня

Фото портал "Комментарии"

С начала суток на Купянском направлении российские оккупанты проводили десять наступательных действий возле Петропавловки, Степной Новоселовки, Лозовой, Песчаного, Вишневого и Мясожаровки. Семь боеприкосновений еще продолжаются.

На Лиманском направлении противник 11 раз атаковал возле Новомихайловки, Грековки, Невского, Новосадового и Торского. Ситуация контролируется.

На Северском направлении Силы обороны отражали три попытки агрессора продвинуться вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Два боя в этом районе еще продолжаются.

На Краматорском направлении в настоящее время произошло восемь боеприкосновений в районах Калиновки, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты при поддержке бомбардировочной авиации девять раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецк и Петровка. Получили жесткий отпор.

На Покровском направлении противник совершил 14 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Крутый Яр и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск РФ и отразили 13 атак, пока еще один бой близ Селидового.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 32 раза в сторону Измайловки, Горняка, Кураховки, Цукуриного, Новодмитровки, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки и Антоновки. Половина попыток окупантов продвинуться вперед уже отражена. Бои продолжаются — горячее на данный момент возле Екатериновки.

На Времивском направлении противник раз тщетно штурмовал наши позиции вблизи Богоявления.

На Ореховском направлении отражена одна вражеская атака в районе Роботиного.

На других направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какой ответ на План победы ожидают у Зеленского.




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Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/17918
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