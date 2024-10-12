Оккупанты не прекращают штурмы: где больше всего боев произошло сегодня

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Кречмаровская Наталия
Оккупационные войска продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток уже произошло 94 боевых столкновения. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском направлении. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.
Фото портал "Комментарии"
С начала суток на Купянском направлении российские оккупанты проводили десять наступательных действий возле Петропавловки, Степной Новоселовки, Лозовой, Песчаного, Вишневого и Мясожаровки. Семь боеприкосновений еще продолжаются.
На Лиманском направлении противник 11 раз атаковал возле Новомихайловки, Грековки, Невского, Новосадового и Торского. Ситуация контролируется.
На Северском направлении Силы обороны отражали три попытки агрессора продвинуться вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Два боя в этом районе еще продолжаются.
На Краматорском направлении в настоящее время произошло восемь боеприкосновений в районах Калиновки, Часового Яра и Ступочек.
На Торецком направлении оккупанты при поддержке бомбардировочной авиации девять раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецк и Петровка. Получили жесткий отпор.
На Покровском направлении противник совершил 14 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Крутый Яр и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск РФ и отразили 13 атак, пока еще один бой близ Селидового.
На Кураховском направлении захватчики атаковали 32 раза в сторону Измайловки, Горняка, Кураховки, Цукуриного, Новодмитровки, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки и Антоновки. Половина попыток окупантов продвинуться вперед уже отражена. Бои продолжаются — горячее на данный момент возле Екатериновки.
На Времивском направлении противник раз тщетно штурмовал наши позиции вблизи Богоявления.
На Ореховском направлении отражена одна вражеская атака в районе Роботиного.
На других направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений.
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