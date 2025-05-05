logo

BTC/USD

94244.28

ETH/USD

1810.25

LTC/USD

88.18

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты не ожидали такого прорыва ВСУ: где россиянам пришлось спасаться бегством
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты не ожидали такого прорыва ВСУ: где россиянам пришлось спасаться бегством

Украинские бойцы провели молниеносную операцию на Донбассе

сегодня, 08:16 comments1375
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинским защитникам удалось отвоевать одну из позиций на Покровском направлении, выбив оттуда российских оккупантов. Командующий Национальной гвардии Александр Пивненко обнародовал соответствующее видео в своем Telegram-канале. 

Оккупанты не ожидали такого прорыва ВСУ: где россиянам пришлось спасаться бегством

Покровское направление. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что молниеносную операцию удалось провести бойцам группы быстрого реагирования 4-го батальона 3-й бригады Нацгвардии "Спартан".

"Мастерство и профессионализм! Воины ворвались на территорию, которую контролировал враг, и отбили позицию. Бойцы десантировались с БТР, который впоследствии поддержал огнем слаженные действия пехоты", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — Покровский отрезок протягивается длинными километрами линии боевого столкновения, но характер этих столкновений разнообразен и имеет свою динамику. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState.

От Новоторецкого до Калинового враг предпринимает постоянные попытки прорвать оборону украинских военных, применяя как просто пехоту, так и служащую поддержкой технику. А иногда собирают технику из десятков единиц, особенно мотоциклетной и идут в штурмы. 

"Наибольшая активность проходит в районе Елизаветовки, Тарасовки и Старой Николаевки. Если с первым для кац*па все безуспешно, то район Тарасовки напряженный из-за давления врага на Водяное Второе и Зеленое Поле, которое практически стало оккупированным, а вокруг Старой Николаевки сейчас обстановка обостряется, где противник подобрался вплотную к селу", — отмечают в DeepState.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Pivnenko_NGU/2364
Теги:

Новости

Все новости