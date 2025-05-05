Оккупанты не ожидали такого прорыва ВСУ: где россиянам пришлось спасаться бегством

Украинским защитникам удалось отвоевать одну из позиций на Покровском направлении, выбив оттуда российских оккупантов. Командующий Национальной гвардии Александр Пивненко обнародовал соответствующее видео в своем Telegram-канале.

Покровское направление. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что молниеносную операцию удалось провести бойцам группы быстрого реагирования 4-го батальона 3-й бригады Нацгвардии "Спартан".

"Мастерство и профессионализм! Воины ворвались на территорию, которую контролировал враг, и отбили позицию. Бойцы десантировались с БТР, который впоследствии поддержал огнем слаженные действия пехоты", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — Покровский отрезок протягивается длинными километрами линии боевого столкновения, но характер этих столкновений разнообразен и имеет свою динамику. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState.

От Новоторецкого до Калинового враг предпринимает постоянные попытки прорвать оборону украинских военных, применяя как просто пехоту, так и служащую поддержкой технику. А иногда собирают технику из десятков единиц, особенно мотоциклетной и идут в штурмы.

"Наибольшая активность проходит в районе Елизаветовки, Тарасовки и Старой Николаевки. Если с первым для кац*па все безуспешно, то район Тарасовки напряженный из-за давления врага на Водяное Второе и Зеленое Поле, которое практически стало оккупированным, а вокруг Старой Николаевки сейчас обстановка обостряется, где противник подобрался вплотную к селу", — отмечают в DeepState.



