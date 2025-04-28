Покровское направление – ад всего фронта: как россияне пытаются выйти на границу области

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Покровский отрезок протягивается длинными километрами линии боевого столкновения, но характер этих столкновений разнообразен и имеет свою динамику. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState .
Фото: коллаж портала "Комментарии"
От Новоторецкого до Калинового враг предпринимает постоянные попытки прорвать оборону украинских военных, применяя как просто пехоту, так и служащую поддержкой технику. А иногда собирают технику из десятков единиц, особенно мотоциклетной и идут в штурмы.
Неизменна ситуация по отрезку Николаевка-Гродовка, где Силам Обороны удается контролировать передвижение врага и осуществлять своевременное поражение. Но стоит отметить, что активность россиян там невелика.
Отмечается, что так же сложен отрезок Шевченко-Песчаное, которому враг уделил достаточно много внимания, чтобы снова занять местность, которую освободили или пробовали освободить Силы Обороны.
Также насыщен на боевые действия отрезок Котлине-Удачное, ведь каждый может видеть достаточно немалую синюю зону, где украинские военные проявляют инициативу, чтобы остановить и оттеснить врага, в частности, пользуясь достижениями на других участках Покровского отрезка.
Успеновка стала местом ожесточенных боев и смертью большого количества оккупантов, но ситуация там пока складывается не лучшим образом, ведь постоянное давление врага сказывается и из-за больших потерь противнику почти удалось занять полностью село.
"Именно здесь противник совершил огромное количество накатов легковой автомобильной техникой за последнее время и задействовал много пехоты, которую Силы Обороны уничтожали и уничтожают пачками.
И в заключение — Надевка (Надеждинка)-Котляровка-Богдановка. Здесь в последнее время очень сложно бойцам СОУ, которых постепенно выдавливает противник. Кац*пы пытаются уничтожать позиции в ноль перед тем, как совершать движение пехотой. Идут постоянные обмены ударами дронов, так что стоит отметить, что район Троицкого-Преображенки и Котляровки это сплошная зона активных боевых действий", – замечают в DeepState.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что после окончания так называемого "Пасхального перемирия", россияне пошли в штурм на всех участках Покровского направления. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины с позывным "Алекс".
Новости