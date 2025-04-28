Покровское направление – ад всего фронта: как россияне пытаются выйти на границу области

Покровский отрезок протягивается длинными километрами линии боевого столкновения, но характер этих столкновений разнообразен и имеет свою динамику. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков проекта DeepState .

Фото: коллаж портала "Комментарии"

От Новоторецкого до Калинового враг предпринимает постоянные попытки прорвать оборону украинских военных, применяя как просто пехоту, так и служащую поддержкой технику. А иногда собирают технику из десятков единиц, особенно мотоциклетной и идут в штурмы.

" Наибольшая активность проходит в районе Елизаветовки, Тарасовки и Старой Николаевки. Если с первым для кац * па все безуспешно, то район Тарасовки напряженный из-за давления врага на Водяное Второе и Зеленое Поле, которое практически стало оккупированным, а вокруг Старой Николаевки сейчас обстановка обостряется, где противник подобрался вплотную к селу ", — отмечают в DeepState .

Неизменна ситуация по отрезку Николаевка-Гродовка, где Силам Обороны удается контролировать передвижение врага и осуществлять своевременное поражение. Но стоит отметить, что активность россиян там невелика.

" Сверхсложная ситуация в районе Лисовки, где враг оказывает сильное давление на позиции Сил Обороны, но десантники 25 ОПГБр прилагают максимальные усилия, чтобы не допустить успехов для кац * пов. Также осуществляют периодические попытки безуспешных штурмовых действий по отрезку Даченское-Зеленое-Возрождение (Новая Труд) ", – сообщают аналитики DeepState .

Отмечается, что так же сложен отрезок Шевченко-Песчаное, которому враг уделил достаточно много внимания, чтобы снова занять местность, которую освободили или пробовали освободить Силы Обороны.

" Это важные для противника населенные пункты, ведь Шевченко для кац * па служит, эдаким, опорником и местом для накопления сил и сейчас они заводят туда все больше и больше пехоты. Песчаный важный для логистики, в частности, путь через Волковое, которое московиты так тщательно защищают " , – отмечают в DeepState .

Также насыщен на боевые действия отрезок Котлине-Удачное, ведь каждый может видеть достаточно немалую синюю зону, где украинские военные проявляют инициативу, чтобы остановить и оттеснить врага, в частности, пользуясь достижениями на других участках Покровского отрезка.

" Котлино является путем для открытия оперативного пространства в сторону трассы Павлоград-Покровск, чтобы обойти город и увеличить зону огневого контроля логистики. Удачное – в нем враг также видит возможность сделать хороший опорный пункт и место для накопления. Ну и не стоит забывать о медийной составляющей для врага – несколько километров до границы Донецкой области, что они обязательно используют ", – отмечают аналитики.

Успеновка стала местом ожесточенных боев и смертью большого количества оккупантов, но ситуация там пока складывается не лучшим образом, ведь постоянное давление врага сказывается и из-за больших потерь противнику почти удалось занять полностью село.

"Именно здесь противник совершил огромное количество накатов легковой автомобильной техникой за последнее время и задействовал много пехоты, которую Силы Обороны уничтожали и уничтожают пачками. И в заключение — Надевка (Надеждинка)-Котляровка-Богдановка. Здесь в последнее время очень сложно бойцам СОУ, которых постепенно выдавливает противник. Кац*пы пытаются уничтожать позиции в ноль перед тем, как совершать движение пехотой. Идут постоянные обмены ударами дронов, так что стоит отметить, что район Троицкого-Преображенки и Котляровки это сплошная зона активных боевых действий", – замечают в DeepState.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что после окончания так называемого "Пасхального перемирия", россияне пошли в штурм на всех участках Покровского направления. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины с позывным "Алекс".