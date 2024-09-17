Оккупанты не оставляют в покое Сумы: по чему снова массированно ударил враг

Страна-агрессор атаковала ракетами энергетическую инфраструктуру Сум. В областном центре были развернуты пункты несокрушимости, у горожан отсутствует свет, вода. Как сообщает портал "Комментарии", о деталях массированного обстрела в эфире общенационального телемарафона сообщил председатель Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх.

Обстрел. Фото: из открытых источников

Глава Сумщины отметил, что сейчас известно о четырех ракетных ударах. Последствия уже выяснены, начаты работы по их ликвидации.

В то же время из-за обстрела энергетической инфраструктуры ситуация со светом может измениться. Поэтому в городе были развернуты пункты несокрушимости.

Читайте на портале "Комментарии" — сегодня ночью враг, используя БПЛА "Шахед", нанес массированный авиационный удар по городу Сумы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Сумской ОВА.

Последствия атаки уточняются, все службы трудятся над ликвидацией.

Сообщалось, что в городе раздалось более десяти взрывов.

Уже сегодня утром КП "Горводоканал" сообщил, что в связи с авиационным ударом 17 сентября в 01:10 обесточены все объекты водоканала.

Совершен переход на аварийно-резервное питание (кроме насосов третьего подъема на ЦТП).

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупационные войска обстреливают Сумскую область, поскольку ничего не могут сделать с успешным продвижением украинских войск в Курской области России. Такое заявление сделал спикер ПТУО "Север" Вадим Мысник, сообщает "Радио Свобода".

"Это просто дело времени, когда они все это будут сбрасывать на нас. Или здесь или в другом месте. Но они будут бить по Украине, все, что у них есть, весь арсенал применяя", — заявил военный.



