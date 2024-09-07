Оккупанты нанесли удар по рынку в Константиновке: есть погибшие и раненые

Российские захватчики обстреляли рынок в Константиновке Донецкой области 7 сентября. Это уже не первый обстрел рынка в городе. Россияне сознательно наносят удар по людных местах, где много гражданских. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут "Новости Донбасса".

РФ ударила по рынку в Константиновке. Фото: из открытых источников

"Утром 7 сентября Константиновку обстреляли российские войска", — пишет издание.

Как отмечают журналисты со ссылкой на очевидцев, в результате удара погибли и ранены, снова под ударом был рынок.

По информации местных Telegram-каналов, было слышно от 8 до 10 взрывов.

Три человека погибли и три ранены в результате обстрела Константиновки 7 сентября.

"Россияне обстреляли город из артиллерии, убили троих мужчин от 24 до 69 лет. Три человека получили легкие ранения, им оказана необходимая медицинская помощь", — рассказал глава ОВА Вадим Филашкин.

Кроме того, повреждены многоэтажка, админздание, магазин, аптека, 6 автомобилей и 3 линии электропередач.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 7 сентября РФ вновь массированно ударила Шахедами по Киеву.

Все запущенные россиянами по Киеву ударные беспилотники были уничтожены силами противовоздушной обороны. Пострадавшие среди населения отсутствуют. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Чиновник напомнил, что вражеские беспилотники типа "Шахед" начали залетать на территорию Украины с разных направлений еще до полуночи, а к Киеву приблизились около трех часов ночи.

"Объявленная воздушная тревога в столице длилась всего 18-ть минут. Но за это время над Киевом громко работала противовоздушная оборона. Все беспилотники, которые угрожали столице, были уничтожены! Ни один из БпЛА противника не достиг своей цели", — высказался Попко.

По его словам, в результате атаки российских ударных дронов, в Печерском районе было зафиксировано падение обломков по четырем разным адресам. Обнаружено возгорание на открытой местности, на площади 50 м2, которое оперативно ликвидировали.



