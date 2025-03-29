Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: детали

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские захватнические войска атаковали Кривой Рог в субботу, 29 марта. Противник удар ракетами. Об этом сообщил начальник Совета обороны города Александр Вилкул.
Удар по Кривому Рогу. Фото из открытых источников
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил удар по Кривому Рогу.
Напомним, поздно вечером 28 марта российская захватническая армия массированно ударила по Днепру беспилотниками, возникло несколько пожаров, известно о 4 погибших и 21 пострадавшем.
Так, по информации ГСЧС, горели гостинично-ресторанный комплекс, 11 частных домов, гаражи, СТО. Также пострадали многоэтажки и 21 автомобиль. Кроме того, были повреждены две единицы пожарно-спасательной техники.
Читайте также на портале "Комментарии" — мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что защита города после последней массированной вражеской атаки будет усилена, о чем шла речь во время его встречи с командующим ОСУВ "Хортица" Михаилом Драпатым.
Новости