logo

BTC/USD

82522.77

ETH/USD

1847.14

LTC/USD

86.19

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

45.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: детали

Кривой Рог под ударом баллистики

сегодня, 11:57
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские захватнические войска атаковали Кривой Рог в субботу, 29 марта. Противник удар ракетами. Об этом сообщил начальник Совета обороны города Александр Вилкул.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: детали

Удар по Кривому Рогу. Фото из открытых источников

"Кривой Рог. Ракетная атака. Баллистика. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Возможны еще выходы. Берегите себя", — отметил Вилкул.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил удар по Кривому Рогу.

"Кривой Рог. Громко. Все детали позже", — написал Лысак в Telegram.

Напомним, поздно вечером 28 марта российская захватническая армия массированно ударила по Днепру беспилотниками, возникло несколько пожаров, известно о 4 погибших и 21 пострадавшем. 

Так, по информации ГСЧС, горели гостинично-ресторанный комплекс, 11 частных домов, гаражи, СТО. Также пострадали многоэтажки и 21 автомобиль. Кроме того, были повреждены две единицы пожарно-спасательной техники.                                                            

"Возгорания ликвидированы. К работам привлекались более 150 спасателей и 40 единиц техники ГСЧС", — проинформировали в Службе.

Читайте также на портале "Комментарии" — мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что защита города после последней массированной вражеской атаки будет усилена, о чем шла речь во время его встречи с командующим ОСУВ "Хортица" Михаилом Драпатым. 

"После объезда всех локаций, где до сих пор идет ликвидация ночных обстрелов Днепра, встретился с командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" — командующим Сухопутными войсками ВСУ Михаилом Драпатым. Никаких подробностей не будет…", — написал Филатов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости