Оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу: детали

Российские захватнические войска атаковали Кривой Рог в субботу, 29 марта. Противник удар ракетами. Об этом сообщил начальник Совета обороны города Александр Вилкул.

Удар по Кривому Рогу. Фото из открытых источников

"Кривой Рог. Ракетная атака. Баллистика. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Возможны еще выходы. Берегите себя", — отметил Вилкул.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил удар по Кривому Рогу.

"Кривой Рог. Громко. Все детали позже", — написал Лысак в Telegram.

Напомним, поздно вечером 28 марта российская захватническая армия массированно ударила по Днепру беспилотниками, возникло несколько пожаров, известно о 4 погибших и 21 пострадавшем.

Так, по информации ГСЧС, горели гостинично-ресторанный комплекс, 11 частных домов, гаражи, СТО. Также пострадали многоэтажки и 21 автомобиль. Кроме того, были повреждены две единицы пожарно-спасательной техники.

"Возгорания ликвидированы. К работам привлекались более 150 спасателей и 40 единиц техники ГСЧС", — проинформировали в Службе.

Читайте также на портале "Комментарии" — мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что защита города после последней массированной вражеской атаки будет усилена, о чем шла речь во время его встречи с командующим ОСУВ "Хортица" Михаилом Драпатым.

"После объезда всех локаций, где до сих пор идет ликвидация ночных обстрелов Днепра, встретился с командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" — командующим Сухопутными войсками ВСУ Михаилом Драпатым. Никаких подробностей не будет…", — написал Филатов.



