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РФ массированно атаковала Днепр: сколько погибших и раненых

Количество пострадавших увеличилось до 21

сегодня, 07:18 comments1074
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Кравцев Сергей

Вечером 28 марта российская захватническая армия массированно ударила по Днепру беспилотниками, возникло несколько пожаров, известно о 4 погибших и 21 пострадавшем. 

РФ массированно атаковала Днепр: сколько погибших и раненых

Удар по Днепру. Фото ГСЧС

По конец дня 28 марта начала появляться информация о том, что раздаются сильные взрывы в Днепре. Из-за атаки БпЛА возникло несколько пожаров.

Позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в больницу доставили четырех раненых. Масштабный пожар произошел в ресторанном комплексе.

Так, по информации ГСЧС, горели гостинично-ресторанный комплекс, 11 частных домов, гаражи, СТО.

Также пострадали многоэтажки и 21 автомобиль. Кроме того, были повреждены две единицы пожарно-спасательной техники.

"Возгорания ликвидированы. К работам привлекались более 150 спасателей и 40 единиц техники ГСЧС", — проинформировали в Службе.

Читайте также на портале "Комментарии" — мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что защита города после последней массированной вражеской атаки будет усилена, о чем шла речь во время его встречи с командующим ОСУВ "Хортица" Михаилом Драпатым.

"После объезда всех локаций, где до сих пор идет ликвидация ночных обстрелов Днепра, встретился с командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" — командующим Сухопутными войсками ВСУ Михаилом Драпатым. Никаких подробностей не будет…", — написал Филатов.

Отметим, 26 марта Днепр был под массированной атакой вражеских БПЛА.

В городе работало ПВО, местные жители слышали мощные взрывы. В результате атаки "Шахедов" по районам города произошли пожары в жилых застройках, изуродованы жилые дома, окна в квартирах горожан, автомобили во дворах.

"Из-за атаки дронов в Днепре произошло сразу несколько пожаров. Загорелись авто, объекты инфраструктуры. Все службы работают. Есть ли пострадавшие – выясняем", – написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

РФ массированно атаковала Днепр: сколько погибших и раненых - фото 2
РФ массированно атаковала Днепр: сколько погибших и раненых - фото 3
РФ массированно атаковала Днепр: сколько погибших и раненых - фото 4



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