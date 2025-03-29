РФ массированно атаковала Днепр: сколько погибших и раненых

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Кравцев Сергей
Вечером 28 марта российская захватническая армия массированно ударила по Днепру беспилотниками, возникло несколько пожаров, известно о 4 погибших и 21 пострадавшем.
Удар по Днепру. Фото ГСЧС
По конец дня 28 марта начала появляться информация о том, что раздаются сильные взрывы в Днепре. Из-за атаки БпЛА возникло несколько пожаров.
Позже глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в больницу доставили четырех раненых. Масштабный пожар произошел в ресторанном комплексе.
Так, по информации ГСЧС, горели гостинично-ресторанный комплекс, 11 частных домов, гаражи, СТО.
Также пострадали многоэтажки и 21 автомобиль. Кроме того, были повреждены две единицы пожарно-спасательной техники.
Читайте также на портале "Комментарии" — мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что защита города после последней массированной вражеской атаки будет усилена, о чем шла речь во время его встречи с командующим ОСУВ "Хортица" Михаилом Драпатым.
Отметим, 26 марта Днепр был под массированной атакой вражеских БПЛА.
В городе работало ПВО, местные жители слышали мощные взрывы. В результате атаки "Шахедов" по районам города произошли пожары в жилых застройках, изуродованы жилые дома, окна в квартирах горожан, автомобили во дворах.
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