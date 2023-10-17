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Оккупанты начинают истерить из-за потерь своих позиций: где ВСУ продолжают движение

Россияне теряют свои позиции к югу от Бахмута

сегодня, 15:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские защитники продолжают контрнаступательные операции на Бахмутском направлении и закрепляются около Клещиевки в районе железнодорожных путей. При этом российские оккупанты теряют свои позиции и отходят к трассе Бахмут-Горловка. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш.

Оккупанты начинают истерить из-за потерь своих позиций: где ВСУ продолжают движение

ВСУ. Фото из открытых источников

Военный сообщил о продолжении наступательных действий ВСУ на южном направлении около Бахмута.


"Уже оккупанты в своих "Z-каналах" начинают истерить, что им приходится терять свои позиции к югу от Бахмута, что обстановка для них там максимально сложная и неудобная", — рассказал он.

Так, российские захватчики начинают отходить к автотрассе Бахмут-Горловка, где собираются закрепляться, добавил Евлаш.

При этом представитель Восточной группировки Сил обороны обратил внимание, что россияне смогли там создать достаточно большие минно-взрывные поля.

"Но сейчас на некоторых участках мы уже зашли за железную дорогу, закрепились и продолжаем наносить огненное поражение по противнику", — проинформировал капитан.

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