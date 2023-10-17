Оккупанты начинают истерить из-за потерь своих позиций: где ВСУ продолжают движение

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Кравцев Сергей
Украинские защитники продолжают контрнаступательные операции на Бахмутском направлении и закрепляются около Клещиевки в районе железнодорожных путей. При этом российские оккупанты теряют свои позиции и отходят к трассе Бахмут-Горловка. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш.
ВСУ. Фото из открытых источников
Военный сообщил о продолжении наступательных действий ВСУ на южном направлении около Бахмута.
Так, российские захватчики начинают отходить к автотрассе Бахмут-Горловка, где собираются закрепляться, добавил Евлаш.
При этом представитель Восточной группировки Сил обороны обратил внимание, что россияне смогли там создать достаточно большие минно-взрывные поля.
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