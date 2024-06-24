Оккупанты начали подготовку нового наступления: какое направление выбрали на этот раз

Российские оккупанты накапливают ресурсы вблизи Мариуполя, что может указывать на вероятные попытки атаковать Угледар Донецкой области и Запорожскую область, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. При этом он подчеркнул, что захватчики могут усилить свое давление на юге.

Война в Украине

Андрющенко также подчеркнул, что оккупанты активно строят логистику и наполняют лагеря возле Мариуполя, что может свидетельствовать о подготовке к новому наступлению. Есть предположение, что россияне могут попытаться атаковать в Запорожском направлении.

"Это еще нужно смотреть на конец июля – начало августа. Там идет сейчас не просто перемещение. А развитие логистики. Смотрим также наполненность лагерей. Во все эти движения", — сказал Андрющенко.

При этом он добавил, что Запорожское направление интересно тем, что там приазовские степи. Если оккупанты пойдут именно тау в наступление, то будут просто безумные потери, считает чиновник.

Кроме того, Андрющенко добавил, что в течение следующих недель станет ясно, начнут ли захватчики накапливать ударные силы, как они это делали на Авдеевском и Бахмутском направлениях. У русских есть несколько планов по использованию своих резервов, поэтому атаки могут произойти и на других участках фронта, добавил эксперт.

Андрющенко также подчеркнул, что вороны строят не один план. По его словам, оккупанты точно имеют 2-3 плана, где именно будут усиливать давление. Все будет зависеть от многих факторов, в том числе от того, как будут давить Силы обороны, и как будут уничтожать враждебную логистику.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению главы ГУР Кирилла Буданова, ситуация на фронте в Украине не превратится в "армагедон", но будет оставаться сложной еще как минимум месяц.





