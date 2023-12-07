Оккупанты начали имитировать атаки: ВСУ раскрыли детали

На Марьинском направлении российские захватчики на некоторых участках начали имитировать атаки, которые можно описать известными высказыванием "потемкинские деревни". Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, происходит определенная имитация вражеских атак.

"Что касается активности оккупантов, то в некоторых случаях они просто как "потемкинские деревни", — рассказал Александр Штупун.

По его словам, из радиоперехватов становится понятно, что иногда, когда приезжает какое-то российское военное руководство, солдаты вынуждены идти вперед, но на тактическом уровне оккупанты между собой говорят, что стоит имитировать атаку.

Также Штупун рассказал о ситуации на Авдеевском направлении.

"Если говорить об Авдеевке, то там за сутки отбито аж 34 атаки противника. Враг пытался идти вперед восточнее Новобахмутовки, в районах степного, Авдеевки, Северного, Тоненького и Первомайского. Очень активно обстреливает город. Очень активно обстреливает наши позиции вокруг города", — отметил Штупун.

В то же время, спикер добавил, что на Марьинском направлении не спадает враждебная активность. Только за вчерашний день отбито 17 вражеских атак в районе Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.

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