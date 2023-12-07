Оккупанты начали имитировать атаки: ВСУ раскрыли детали

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Кравцев Сергей
На Марьинском направлении российские захватчики на некоторых участках начали имитировать атаки, которые можно описать известными высказыванием "потемкинские деревни". Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Спикер отметил, происходит определенная имитация вражеских атак.
По его словам, из радиоперехватов становится понятно, что иногда, когда приезжает какое-то российское военное руководство, солдаты вынуждены идти вперед, но на тактическом уровне оккупанты между собой говорят, что стоит имитировать атаку.
Также Штупун рассказал о ситуации на Авдеевском направлении.
В то же время, спикер добавил, что на Марьинском направлении не спадает враждебная активность. Только за вчерашний день отбито 17 вражеских атак в районе Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки.
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