Оккупанты начали чаще обстреливать две области: в ВСУ знают причину

Российские войска начали чаще атаковать Сумскую и Черниговскую области авиационными бомбами. Эти регионы являются приграничными, имеют большую протяженность границы с РФ. Таким образом агрессор пытается распылить Силы обороны Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Оперативного командования "Север", полковник Вадим Мысник.

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Спикер заявил, что российские войска усилили удары по Сумской и Черниговской областях, в частности с применением управляемых и неуправляемых авиационных бомб.

Таким образом, считает Вадим Мысник, противник пытается заставить украинские войска оборонять всю пограничную зону.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин заявил о своей готовности к переговорам с Соединенными Штатами относительно войны в Украине, однако выдвинул ультимативное требование – полную капитуляцию Украины. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW отмечают, что Путин созвал заседание Совета безопасности России 20 января, на котором он вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым подтвердили готовность России к мирным переговорам с новой администрацией президента США Дональда Трампа. Путин подчеркнул, что любое мирное урегулирование должно базироваться на "устранении первопричин" конфликта, что, по его словам, включает выполнение жестких требований России.



