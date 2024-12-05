Оккупанты начали бросать в штурмы женщин: что известно

Враг начал применять любой человеческий ресурс для штурмов, в том числе прорывать оборону ВСУ идут и женщины. Об этом в эфире национального марафона сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

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Он отметил, что это необычно, потому что раньше такого не было замечено. Обычно в оккупационной армии женщины привлекаются как медицинский персонал, в подразделения связи и обеспечения.

В плен женщины еще не попадали. Военный отметил, что в штурмовых действиях принимают участие бывшие осужденные женщины из отрядов "Шторм", состоящие именно из такого контингента.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

На Покровском направлении "тяжело": военные сообщают о большой активности штурмовиков

В Покровском направлении ситуация остается тяжелой. Враг давит количеством штурмовиков, пока без бронетехники. Оккупанты скрываются в заброшенных домах, идут тяжелые бои. Об этом сообщают военные.

"Активность на Покровском направлении безумна, за сегодня наши разведчики насчитали до 400 вражеских штурмовиков, штурмуют преимущественно без бронетехники, часть из них удалось уничтожить. Тяжело…", – сообщил Станислав Бунятов, командир взвода 24 ОШБ "Айдар" .

Пишет лейтенант ВСУ с позывным "Алекс": "П***ры залетели в крайние дома н.п. Шевченко. Идут бои. Пока только можно сказать о наличии подсвинков в некоторых домах, речь не идет о прорыве и т.д., но от этого не сильно легче".

Читайте также: Военные РФ заявили об уничтожении 200 украинских воинов на Курщине: что ответили наши бойцы

Группировка войск "Север" ВС РФ сделала заявление, что россияне уничтожили 200 украинских военных в Курщине. Однако воины 1-го батальона 92-й штурмовой бригады показали, что происходило на самом деле в этом бою.

Около сорока российских солдат были уничтожены беспощадными ударами украинских дронов – и в отличие от лживой российской пропаганды украинцы выложили кадры, подтверждающие потери врага. Санитарная зона работает, все посадки усеяны мертвыми российскими солдатами, которых командование безжалостно бросает в лобовые атаки.