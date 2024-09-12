Оккупанты на одном из направлений задействуют срочников: к чему это может привести

На Харьковском направлении российско-оккупационные войска начали задействовать срочников. Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев, информирует портал "Комментарии".

Срочники в россии. Фото из открытых источников

По его словам, это может свидетельствовать о нехватке кадровых военных в подразделениях россии, из-за чего военное командование вынуждено использовать менее опытных солдат для выполнения боевых задач.

"Значительные потери, которые противник понес на Харьковском направлении, а это более десяти тысяч человек только в нашей операционной зоне за четыре месяца, заставили россию искать дополнительные ресурсы для продолжения войны. Российское законодательство не запрещает привлекать солдат срочной службы для боевых действий после прохождения ими четырех месяцев службы, поэтому можно прогнозировать их появление и по другим направлениям", — отметил Виталий Саранцев.

Он добавил, что российская пропаганда уже подогрела общество к такому развитию событий, проверила его реакцию, которая прогнозируемо оказалась нулевой, поэтому следует ожидать следующих шагов, в частности, начала масштабной мобилизационной кампании в россии.

Виталий Саранцев подчеркнул, что украинские военные продолжают удерживать оборону в Харьковском направлении и других направлениях и готовы к отражению новых атак противника.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты ударили Искандерами по месту сбора Сил Обороны – DeepState

Трагические кадры удара Искандерами по месту сбора или построения на открытой местности Сил Обороны возле Бездрика в Сумской области опубликовали аналитики проекта DeepState, информирует портал "Комментарии".

Отмечается, что видео было опубликовано 4 сентября на многих пропагандистских ресурсах, где виден момент удара Искандерами по скоплению наших бойцов на открытой местности.

"Только сейчас нам стало известно о деталях данной трагедии. Озвучивать подразделение и количество потерь мы не будем, но подобное не должно повторяться. Поэтому во внимание всем военнослужащим, в том числе прибывшим из УЦ, подобное собрание не должно происходить. Бездрик находится в 33 км от ГКУ и оказалось, что это никак не безопасное место для подобного", – отметили в DeepState.