На левобережье Херсонской области отмечены очередные проявления внутреннего сопротивления среди российских военных. Об этом сообщило партизанское движение "АТЕШ" в своем Telegram-канале.

Российские оккупанты (фото из открытых источников)

По данным изнутри 1-го батальона 205-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ, отдельные военнослужащие готовили умышленные поджоги собственных укреплений. Как утверждают источники "АТЭШ", такие действия являются способом давления на командование с целью саботажа приказов, предусматривающих участие в бесперспективных штурмах.

Уровень напряжения в подразделении, по словам движения, достиг критического предела. Особое возмущение вызывает поведение командира части Эдуарда Шандуры. Военные обвиняют его в безответственном руководстве и использовании подчиненных в качестве "пушечного мяса" ради личной выгоды.

Кроме этого, "АТЕШ" напомнил о других инцидентах, связанных с этой же бригадой. В частности, командир с позывным "Скифом", как отмечается, неоднократно применял физическое насилие к своим солдатам. Несмотря на подобные обвинения, он был переведен в Генштаб РФ, что еще больше обострило ситуацию в подразделении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин хочет превратить большой украинский город в Бахмут . Россия активизировала обстрелы украинских мирных городов. Мощный ракетный удар по Днепру и обстрел Запорожья по реактивным системам залпового огня могут являться признаком нового плана действий агрессора.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал военный эксперт и политолог Дмитрий Снегирев. В комментарии эксперт упомянул несколько украинских городов, которым может угрожать опасность – среди них и Харьков. По словам Снегирева, вероятной целью этих атак является давление на украинское политическое руководство в преддверии возможных переговоров, чтобы заставить Киев принять российские требования по поводу уступок в пользу РФ в вопросах территорий.