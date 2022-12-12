Оккупанты на Донбассе начали применять тактику ВСУ, – боец 54-й бригады

Оккупационная армия РФ начала применять тактику ВСУ на Донбассе. Этим объясняются небольшие успехи, которые имеют россияне. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью "Радио НВ" рассказал боец 54-й отдельной механизированной бригады Александр Афанасьев.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Защитник Украины отметил, что неправильно называть "второй армией мира" войско, которому удалось за больше, чем 2 месяца ценой неимоверных усилий и огромных потерь продвинуться на 3-4 км вперед. И то, небольшие успехи у россиян появились только после того, как они начали использовать тактику украинских военных.

Александр Афанасьев отметил, если раньше оккупанты массированно использовали бронетехнику, то теперь начали применять штурмовые группы. Они идут в атаку, не дожидаясь, что отработает по полной артиллерия.

По словам, бойца, раньше украинские военные слышали сильный гул техники, который нарастал, что было главным признаком того, что россияне идут в наступление и пытаются прорваться. Так до боя у ВСУ было в запасе 3-4 часа, чтобы лучше подготовиться к встрече противника. Теперь такой гул техники стоит не всегда.

Афанасьев уточнил, что еще остались несколько направлений, где враг использует артиллерия, забрасывая позиции ВСУ снарядами, но потом активно наступает пехота.

У ВСУ заметили, что оккупанты стали меньше использовать бронетехнику, поскольку ее обнаруживают на огромном расстоянии, где они еще не могут нанести огневое поражение. К тому же, увеличилось количество штурмовых атак противника именно в темное время суток.

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