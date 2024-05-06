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Оккупанты мобилизовали в ряды ВС РФ украинца: он получил оружие и расстрелял их

После получения оружия от армии РФ мобилизованный житель временно оккупированных территорий расстрелял российских солдат.

сегодня, 09:12
Автор:
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Slava Kot
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Россияне хотят восполнить потери армии РФ на войне в Украине, поэтому пытаются привлечь в свои ряды жителей временно оккупированных территорий. Несмотря на это, украинцы на оккупированных территориях воспринимают россиян как врага. Как следствие, после мобилизации украинцы, российская армия получила последствия.

Оккупанты мобилизовали в ряды ВС РФ украинца: он получил оружие и расстрелял их

Украинец расстрелял окупантов после мобилизации. Фото из открытых источников

Согласно информации Центра национального сопротивления (ЦНС), на временно оккупированных территориях россияне мобилизовали украинца. Российская армия предоставила ему оружие, которым впоследствии мужчина расстрелял шестерых российских боевиков.

Как указывает ЦНС, расстрелянные оккупанты находились на службе в российской армии и были артиллеристами, которые обстреливали гражданских жителей в Херсоне. Попав к нимх, мобилизованный украинец ликвидировал оккупантов и скрылся с места службы. Россияне объявили подозреваемого в розыск, который пока не дал результатов.

Из-за инцидента с мобилизацией украинца, расстрелявшего российских солдат, оккупанты приостановили мобилизационный процесс в регионе.

"Центр национального сопротивления отмечает, что россияне на ВОТ являются врагом для большинства населения и их заявления о присоединении и рефлексии коллаборантов жалкие", — подчеркивают в ЦНС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне на временно оккупированных украинских территориях используют новые угрозы против местных жителей. Оккупанты пугают, что отберут новорожденного ребенка, если у одного из родителей нет российского паспорта.

Также "Комментарии" писали о новой схеме, благодаря которой россияне с территорий РФ приезжают в оккупированный Мариуполь и заселяются в квартиры, покинутые украинцами из-за российского вторжения.




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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/mobilizovanyj-do-zs-rf-meshkanets-tot-rozstrilyav-okupantiv/
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