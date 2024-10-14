Оккупанты массово перебрасывают живую силу через Мариуполь (ВИДЕО)

Более 20 грузовиков организованными двумя колоннами по маршруту Россия-Новоазовск-Мариуполь Никольске-Розовско-Пологовская агломерация или Времевское направление прошло два дня назад. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Можете теперь увидеть своими глазами отсутствие тактических маркировок на грузовиках, что доказывает о подготовке новой наступательной операции, место которой россияне не определили до сих пор. Это будет зависеть от готовности наших Сил Обороны", – отметил чиновник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Разведчики уничтожили вражеский самолет Ту-134 (ВИДЕО)

В ночь с 12 на 13 октября 2024 года в россии сгорел самолет Ту-134, принадлежавший к 117-му военно-транспортному авиаполку вооруженных сил государства-агрессора. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины утром 14 октября, сообщает портал "Комментарии".

Сокрушительный пожар вспыхнул на российском военном аэродроме "оренбург-2", где базировался Ту-134. Такие советские борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава министерства обороны россии. "ГУР МО Украины напоминает ― каждое преступление против украинского народа будет иметь должное возмездие", – отметили в разведке.

Читайте также: По данным OSINT-сообщества Tracking, российские оккупанты снарядили ракеты Х-101 на 8 стратегических самолетах Ту-95МС, базирующихся на авиабазе "Оленья". Всего на этой базе находится 10 таких самолетов, в то время как еще 4 расположены на аэродроме "Энгельс-2". Ракетный удар Накануне эксперты зафиксировали перемещение самолетов Ту-160, а также активность военно-транспортного Ил-76, доставляющего в РФ боеприпасы.