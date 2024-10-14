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Оккупанты массово перебрасывают живую силу через Мариуполь (ВИДЕО)

Большое перебрасывание живой силы произошло пару дней назад через Мариуполь

сегодня, 13:59
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Недилько Ксения

Более 20 грузовиков организованными двумя колоннами по маршруту Россия-Новоазовск-Мариуполь Никольске-Розовско-Пологовская агломерация или Времевское направление прошло два дня назад. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Оккупанты массово перебрасывают живую силу через Мариуполь (ВИДЕО)

Иллюстративное фото

"Можете теперь увидеть своими глазами отсутствие тактических маркировок на грузовиках, что доказывает о подготовке новой наступательной операции, место которой россияне не определили до сих пор. Это будет зависеть от готовности наших Сил Обороны", – отметил чиновник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Разведчики уничтожили вражеский самолет Ту-134 (ВИДЕО)

В ночь с 12 на 13 октября 2024 года в россии сгорел самолет Ту-134, принадлежавший к 117-му военно-транспортному авиаполку вооруженных сил государства-агрессора. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины утром 14 октября, сообщает портал "Комментарии".

Сокрушительный пожар вспыхнул на российском военном аэродроме "оренбург-2", где базировался Ту-134. Такие советские борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава министерства обороны россии. "ГУР МО Украины напоминает ― каждое преступление против украинского народа будет иметь должное возмездие", – отметили в разведке.

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