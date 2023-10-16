Оккупанты изменили риторику относительно провального наступления на Авдеевку: что произошло

Российские оккупанты и их диктатор Владимир Путин изменили риторику о наступлении оккупантов на Авдеевку, "уменьшая ожидания" относительно вероятного продвижения на этом направления. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Авдеевка. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что Путин, возможно, пытается уменьшить ожидания значительного продвижения российских войск вокруг Авдеевки в Донецкой области.

В интервью российским пропагандистам он заявил, что российские войска ведут "активную оборону" на Авдеевском, Купянском и Запорожском направлениях. По мнению экспертов, Путин назвал наступление под Авдеевкой "активной обороной", а не "активными боевыми действиями", попытавшись уменьшить ожидания значительного российского продвижения на этом направлении.

"Российские войска вряд ли совершат значительные прорывы или отрежут украинские силы в населенном пункте в ближайшей перспективе, а потенциальные масштабные продвижения, вероятно, потребуют значительного и длительного привлечения личного состава и материальных средств", – отмечают аналитики.

Российское информационное пространство в целом сдерживает свой изначальный оптимизм относительно перспектив российских наступательных операций вокруг Авдеевки. Оккупационные войска продолжили наступление, направленное на окружение Авдеевки 15 октября, но пока не достигли успехов на фоне вероятного снижения темпов операций в этом районе.

Украинские военные наблюдатели и российские источники заявили, что оккупанты войска не достигли желаемого быстрого прорыва, столкнулись с большими потерями и, вероятно, более медленным, чем ожидалось, темпом продвижения.

Однако оккупанты, вероятно, будут продолжать наступательные операции в таком сниженном темпе в ближайшей перспективе и оставаться угрозой для украинских сил в этом районе, хотя вряд ли смогут достичь решающего прорыва или окружения Авдеевки. Снижение темпов российских наступательных операций может быть результатом временного приспособления к тактической обстановке, и захватчики могут активизировать свои попытки окружить Авдеевку в ближайшие дни.

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