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Оккупанты ищут в Крыму "диверсантов": что произошло

Россияне ужесточили проверки в оккупированном Крыму

19 сентября 2024, 21:39
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Марьян Ощановский

Во временно оккупированном Крыму идет блокировка целых районов и тщательная проверка местных жителей.

Оккупанты ищут в Крыму "диверсантов": что произошло

Враг усиливает репрессии против крымчан. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, такие меры фильтрации начались на захваченном полуострове с целью выявления ненадежных элементов. Мероприятия проходят под видом военных учений "Барс-Крым". Местный гауляйтер Сергей Аксенов призвал крымчан содействовать проведению учений.

Отмечается, что подобные рейды враг проводит регулярно на временно оккупированных территориях. Недавно оккупанты усилили контроль за всеми гражданскими, которые планируют выезд из временно оккупированной Херсонщины. Это касается украинцев, не обменявших украинские паспорта на российские документы.

Центр национального сопротивления призывает всех неравнодушных вместе противостоять врагу, проводящему незаконные проверки жителей оккупированных территорий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что от президентства Дональда Трампа следует ожидать самых разных неожиданностей, в том числе и очень неприятных для Украины. "От Трампа, например, можно ожидать полной заморозки поддержки Украины, прямых двусторонних переговоров с Владимиром Путиным об окончании войны или договоренностей о линиях разграничения между Украиной и РФ", — считает политолог Виталий Кулик.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ остановили наступление российских войск в Курской области, сообщил пресс-секретарь комендатуры ВСУ в Курской области Алексей Дмитрашковский. "Армия РФ пыталась атаковать позиции украинских подразделений с флангов, но эти попытки удалось остановить. Некоторые успехи у россиян все же были: они вошли в один из населенных пунктов и начали бои за другой населенный пункт, но это все", — заявил он.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/nova-hvylya-rosijskyh-filtratsijnyh-zahodiv-u-tymchasovo-okupovanomu-krymu/
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