Оккупанты имеют реальные продвижения на фронте, а в некоторых местах – сбрасывают триколор дроном

Российские войска продолжали наступательные операции северо-восточнее Харькова в районе Волчанска и Тихого 9 и 10 октября, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Оккупанты недавно продвинулись к востоку от Купянска на фоне продолжающихся атак вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 10 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 10 октября, показывают, что враг недавно продвинулся вдоль улицы Луговой в северной части Петропавловки и к юго-западу от Котляровки. Российские источники утверждали, что оккупанты продвинулись к юго-западу от Кисловки и до двух километров к востоку от Тернов, но ISW не обнаружила подтверждения этих заявлений.

Российские источники в значительной степени оспаривали недавние заявления о российском продвижении в направлении Северска на фоне продолжающихся российских наступательных операций в этом районе 10 октября. Военные пропагандисты широко утверждали 9 и 10 октября, что российские войска не захватили все Верхнекаменское (к востоку от Северска) и половину Серебрянки (к северу от Северска) и не продвинулись к северу от Северска в районе Григоровки и Белогоровки.

Известный, связанный с Кремлем блогер утверждал, что у российских войск недостаточно прикрытия, чтобы захватить Верхнекаменское без взятия высот на севере и юге, и что кадры с российским флагом на окраине Григоровки связаны с тем, что российский беспилотник сбросил флаг, а не с обозначением устойчивой позиции пехоты. ISW наблюдал геолокационные кадры, опубликованные 7 и 8 октября, которые указывают на то, что российские войска, по крайней мере, временно продвинулись к востоку от Григоровки и в западную часть Верхнекаменского, хотя это не указывает на то, что российские войска заняли прочные позиции в этом районе.

Также оккупанты недавно незначительно продвинулись к северу от Часового Яра на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 10 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 9 октября, показывают, что российские войска незначительно продвинулись к юго-западу от Григоровки.

Недавно украинские силы отбили некоторые позиции в пределах и к югу от Торецка на фоне продолжающихся российских наступательных операций в этом районе 10 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 9 и 10 октября, показывают, что украинские силы недавно продвинулись к северу от Нелиповки и отбили здание в центре Торецка. Российский блогер заявил, что оккупанты захватили здание на шахте "Центральная" в центре Торецка.

Продвижение врага было зафиксировано к юго-востоку от Покровска на фоне продолжающихся наступательных операций 10 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 9 октября, показывают, что оккупанты продвинулись к востоку от Селидово и вдоль железнодорожной линии к югу от Селидово.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил 10 октября, что оккупанты захватили Желанное Первое, контроль над которым Министерство обороны россии (МО) взяло на себя 14 сентября. Пропагандисты утверждают, что российские войска продвинулись на 600 метров в глубину к востоку от железной дороги к востоку от Селидово, на 950 метров в глубину в западной части Цукурино и на 400 метров в глубину к югу от Селидово. Российские войска также атаковали к востоку от Покровска в районе Сухой Балки, Новоторецкой, Миролюбовки, Крутого Яра, Проминя, Лысика и Сухого Яра; и к юго-востоку от Покровска в районе Калиново, Горняка, Новоселидовки и Цукурино 9 и 10 октября. Машовец охарактеризовал российские атаки на направлениях Покровска и Курахово как "кумулятивные", в которых российские войска посылают непрерывные волны штурмовых групп в надежде беспорядочно закрепиться.

Кроме этого, враг недавно продвинулся к юго-западу от Донецка на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 10 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 10 октября, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Водяного.