Оккупанты имеют продвижение почти на всех участках фронта: какие территории захватил враг

Российские войска недавно продвинулись в Волчанске на фоне наступательных операций на севере Харьковской области 7, 8 и 9 октября. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на аналитиков Института изучения войны (ISW).

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Геолокационные кадры, опубликованные 7 октября, на которых запечатлен российский солдат, поднимающий российский флаг в здании Волчанского агрегатного завода, указывают на то, что российские войска, вероятно, отбили завод.

Сообщается, что оккупанты недавно продвинулись к северо-западу от Кременной на фоне продолжающихся наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 8 и 9 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 7 октября, указывают на то, что есть продвижение врага на юг вдоль трассы О-131306 к юго-востоку от Макеевки.

Продвижение врага есть и в районе Северска на фоне продолжающегося наступления в этом районе 7, 8 и 9 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 7 и 8 октября, указывают на то, что оккупанты недавно продвинулись к востоку от Григоровки и в западную часть Верхнекаменского, что указывает на то, что российские войска, вероятно, захватили Верхнекаменское. По данням пропагандистов, подразделения российской 2-й мотострелковой бригады захватили Григоровку и Серебрянку и что российские войска также продвинулись к северу от Верхнекаменского и Спорной. Однако ISW не увидел подтверждения этим заявлениям.

Российские войска недавно продвинулись в южном Торецке. Геолокационные кадры, опубликованные 8 октября, указывают на то, что оккупанты недавно продвинулись вдоль улицы Героев Труда в восточной части Торецка и вдоль улиц Победы и Конституции в южной части Торецка. Представитель Луганской группы войск Украины майор Анастасия Бобовникова заявила 7 октября, что российские войска вошли на восточную окраину Торецка и продвинулись вдоль улицы Центральной в направлении шахты "Центральная".

Украинские силы недавно продвинулись во время контратаки к востоку от Покровска, а российские оккупанты недавно продвинулись к юго-востоку от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 8 октября, показывают, что украинские силы недавно продвинулись в северо-западную часть Николаевки. Геолокационные кадры, опубликованные 8 октября, показывают, что вражеские войска продвинулись к северу от Новогродовки и незначительно продвинулись в центральном Желанном Первом. Министерство обороны россии заявило 8 октября, что оккупанты захватили Зоряное Первое (вероятно, имея в виду сателлитное сообщество Зоряное), но ISW не обнаружил подтверждения этого заявления.

Пропагандисты утверждали, что российские силы, действующие к юго-востоку от Покровска, также продвинулись к западу от Новогродовки, к западу от Цукурино, к югу от Желанного Второго и к западу от Невельского. Однако ISW не обнаружил визуального подтверждения этих заявлений.

Оккупанты продолжили наступательные операции к юго-западу от Донецка 9 октября и, как сообщается, недавно продвинулись. Российские источники, включая российское МО, заявили, что подразделения 5-й танковой бригады захватили Золотую Ниву 8 октября и закрепились в населенном пункте по состоянию на 9 октября. Российский блогер заявил 8 октября, что оккупанты продвинулись к северу от Угледара. Однако ISW не наблюдал визуального подтверждения этих заявлений.

Также сообщается об успехах врага к югу от Степногорска на фоне продолжающихся атак на западе Запорожской области 7, 8 и 9 октября. Геолокационные кадры, опубликованные 8 октября, указывают на то, что оккупанты недавно незначительно продвинулись на юго-западе Каменского (к югу от Степногорска). Российские блогеры отметили, что российские войска сохраняют позиции в Каменском, и заявили, что российские войска продвигаются дальше в центр Каменского.