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Оккупанты игнорируют проблемы крымчан: что произошло

Жители Крыма вынуждены самостоятельно преодолевать последствия стихийного бедствия

10 января 2024, 20:12
Автор:
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Марьян Ощановский
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В ноябре 2023 года на временно оккупированном Крымском полуострове в результате шторма были повреждены тысячи домов. Однако российские захватчики до сих пор не выплатили компенсацию за разрушение пострадавшим крымчанам. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает портал "Комментарии".

Оккупанты игнорируют проблемы крымчан: что произошло

По Крыму прокатилась стихия. Фото из открытых источников

Сообщается, что оккупационная администрация пообещала выплатить пострадавшим по 10 тысяч рублей, что в пересчете на гривны составляет всего 4,2 тысяч гривен.

Однако, отмечают в Центре сопротивления, даже это ничтожное обещание оккупационная администрация не выполнила.

Таким образом, говорится в сообщении, российские захватчики в очередной раз продемонстрировали безразличие к проблемам местных жителей.

Такое поведение врага не удивительно, отмечает Центр сопротивления, поскольку задача России состоит в том, чтобы превратить Крым в военную базу в своих больных нацистских стремлениях.

Центр национального сопротивления призвал жителей Крымского полуострова и дальше сообщать о базах оккупантов и их передвижениях, чтобы превратить жизнь врагов в ад.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный эксперт по Королевскому оборонному колледжу Дании Андерс Нильсен объяснил основную цель российских массовых ракетных атак по территории Украины. По словам аналитика, Путин хочет уменьшить военный потенциал Украины и увеличить приверженность себе России. Одной из причин ракетных атак Андерс Нильсен считает попытку Путина произвести эффект на внутреннюю аудиторию, в том числе ударами по гражданским объектам. Эксперт объясняет, что ракетные удары России заставляют Украину тратить значительные ресурсы на противовоздушную оборону и охрану отдаленных от фронта городов.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/u-krymu-okupanty-ne-vyplatyly-kompensatsiyu-za-poshkodzheni-styhiyeyu-budynku/
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