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Оккупанты идут на рекорд: сколько "Шахедов" собираются производить в год

По информации WSJ, российский завод в Татарстане планирует производить 6 тысяч "Шахедов" ежегодно

сегодня, 12:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский завод в "Алабуге" планирует производить 6 тысяч ударных беспилотников типа Shahed ежегодно. В конце апреля он уже опередил свой производственный график и поставил 4,5 тысячи дронов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Wall Street Journal".

Оккупанты идут на рекорд: сколько "Шахедов" собираются производить в год

БПЛА Шахед. Фото из открытых источников

Издание отмечает, производство иранских БпЛА Россией расположено в нескольких ангарах в особой экономической зоне "Алабуга".

Как рассказывают журналисты, российские бизнесмены заключили соглашение о строительстве вышеупомянутого завода еще в конце 2022 года, когда они прилетели в Иран с выгодным предложением в виде 1,7 млрд долларов, которые частично были оплачены золотыми слитками.

В частности, согласно контракту, завод в "Алабуге" должен производить 6 тысяч "Шахедов" в год, в дополнение к разведывательным дронам. Уже в апреле предприятие опередило график и поставило 4,5 тысячи обещанных дронов.

В частности, согласно данным разведки, российских военных уже обучают управлять беспилотниками в Сирии инструкторы из Революционной гвардии и поддерживаемой Ираном боевой группировки "Хезболла".

Кроме того, в "Алабуге" также производятся разведывательные беспилотники М3 "Альбатрос". Благодаря им, уточняют журналисты WSJ, враг смог получить детальную фоторазведку украинских позиций и передвижений на линии фронта. По словам производителя, БпЛА также помогли отразить попытку вторжения в Белгородскую область.

Россия также производит собственные боеголовки вместо того, чтобы ждать иранские. Это, в свою очередь, также ускоряет производство боеспособного оружия.

"Переход Москвы на беспилотники происходит благодаря использованию теневых логистических сетей Тегерана в дополнение к иранским военным технологиям", — объясняет издание.

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Источник: https://www.wsj.com/world/the-russian-drone-plant-that-could-shape-the-war-in-ukraine-7abd5616
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