Оккупанты и коллаборанты бегут из Украины, очереди на границе до 10 км

Россияне и их коллаборационисты начинают покидать захваченные в Украине территории, в частности, в Луганской области. Глава области Сергей Гайдай назвал эти поездки массовым явлением.

Оккупанты и коллаборанты бегут из Украины. Фото из открытых источников

В своем профиле в Telegram чиновник опубликовал записи, на которых видны очереди автомобилей на блокпостах. Очередь образовалась в Станице Луганской и селе Счастье. Из окрестностей Старобельска россияне направляются в сторону Луганска, сообщил Гайдай.

Он также написал, ссылаясь на украинский генштаб, что россияне спешно покинули город Сватово, уехав с угнанными у жителей грузовиками, бронетехникой и частными автомобилями.

"Оккупированные с 2014 года города также пустеют. Оккупанты активно покидают Луганск и Альчевск", — добавил Гайдай.

По словам украинского чиновника, иногда были зафиксированы очереди в 10 км на границе с РФ.

За последние сутки украинская армия вытеснила российские войска из более чем 20 городов и поселков. Эти районы находятся под полным контролем Украины. В городах и поселках принимаются меры по стабилизации ситуации, сообщили в понедельник в Генштабе Украины. В утреннем сообщении штаба ВСУ говорится, что происходит освобождение сел и городов в двух областях на восточном направлении. Это Луганская и Донецкая области.



Также было объявлено, что россияне поспешно покинули свои позиции и убегают в РФ или вглубь временно оккупированных территорий. Также было подтверждено увольнение Сватово, в котором остались только бойцы "народного ополчения".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российские военные пилоты пытаются поступать так, как это делали нацисты во время Второй мировой войны.

Также "Комментарии" писали о разоблачении полицейского, который мог передавать данные СБУ российской разведке.

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