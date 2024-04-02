Оккупанты хотят устроить гуманитарную катастрофу и навредить фронту. Что делают

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Ткачик Олеся
В настоящее время страна-агрессор имеет на вооружении около 950 ракет с дальностью полета более 350 км, отметил в комментарии "РБК-Украина" заместитель председателя ГУР Минобороны Вадим Скибицкий. По его словам, оккупанты прекращают массированные обстрелы Украины, когда запас ракет снижается до 900. При этом он подчеркнул, что в течение месяца захватчики производят не менее четырех десятков ракет Х-101.
Ракетный удар
Именно поэтому, отметил Скибицкий, оккупанты еще могут провести два-три массированных ракетных удара, а затем снова взять паузу.
О том, что у страны-агрессора есть еще возможность для того, чтобы провести несколько массированных ракетных ударов, говорит и Олег Жданов. По его информации, оккупанты накопили около тысячи различных ракет. Кроме того, они могут производить около сотни ракет разных типов в месяц.
Именно поэтому, отмечает Жданов, оккупанты еще могут нанести несколько массированных ракетных ударов, и будут наносить их по самым слабым местам. По его словам, таким местом, собственно, являются объекты энергетики.
Дело в том, подчеркивает военный эксперт, что электрогенерация оказывает влияние на всю жизнедеятельность страны.
Кроме того, он не исключил, что Россия может нанести по Украине массированный ракетный удар, используя "Калибры".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Воздушных силах ВСУ считают , что во время ракетных ударов оккупанты охотятся на украинские системы ПВО.
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