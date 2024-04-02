Оккупанты хотят устроить гуманитарную катастрофу и навредить фронту. Что делают

В настоящее время страна-агрессор имеет на вооружении около 950 ракет с дальностью полета более 350 км, отметил в комментарии "РБК-Украина" заместитель председателя ГУР Минобороны Вадим Скибицкий. По его словам, оккупанты прекращают массированные обстрелы Украины, когда запас ракет снижается до 900. При этом он подчеркнул, что в течение месяца захватчики производят не менее четырех десятков ракет Х-101.

Ракетный удар

Именно поэтому, отметил Скибицкий, оккупанты еще могут провести два-три массированных ракетных удара, а затем снова взять паузу.

О том, что у страны-агрессора есть еще возможность для того, чтобы провести несколько массированных ракетных ударов, говорит и Олег Жданов. По его информации, оккупанты накопили около тысячи различных ракет. Кроме того, они могут производить около сотни ракет разных типов в месяц.

Именно поэтому, отмечает Жданов, оккупанты еще могут нанести несколько массированных ракетных ударов, и будут наносить их по самым слабым местам. По его словам, таким местом, собственно, являются объекты энергетики.

Дело в том, подчеркивает военный эксперт, что электрогенерация оказывает влияние на всю жизнедеятельность страны.

"Начиная с подачи воды, прекращение которой может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации. Заканчивая переброской войск, потому что основа железной дороги – это электротяга.

, – отметил Жданов.

Кроме того, он не исключил, что Россия может нанести по Украине массированный ракетный удар, используя "Калибры".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Воздушных силах ВСУ считают , что во время ракетных ударов оккупанты охотятся на украинские системы ПВО.



