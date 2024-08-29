Оккупанты готовятся к штурмам на новом направлении: стала известна тактика наступления

Российские войска продолжают попытки прорвать оборону украинских военных, активно обстреливая позиции ВСУ по всем направлениям фронта. В частности, в Харьковской области оккупанты готовятся к новым штурмовым действиям, чтобы вернуть утраченные позиции. Военный аналитик Алексей Гетьман в эфире Freedom отметил, что активизация действий противника обусловлена указаниями Кремля.

Война в Украине

"Враг не оставляет попытки атаковать по всей линии фронта. Что касается Харьковского направления, то там происходят боевые действия, во-первых, потому, что так, видимо, спланировал Герасимов, пока командующий российской армией на фронте. На это влияет политическая составляющая, потому что около месяца назад на пресс-конференции Пескова его неудобно спросили о том, провальная или удачная операция российских войск на Харьковщине. Он, естественно, сказал, что все идет "по плану", как обычно. А также заявил о том, что готовятся следующие удары, которые будут более эффективными, мол, будут продвижения. В общем, все, что они все любят рассказывать", — отметил эксперт.

Аналитик также добавил, что вопрос о Харьковском направлении заметно смутил Пескова, ведь операция российских войск в регионе была провальной. Однако после заявлений Пескова о подготовке нового штурма, командование русских войск вынуждено было перебросить туда дополнительные силы и начать новые наступательные действия.

Перед началом атак российские войска проводят разведку, улучшают систему связи и координацию между ныне наблюдающимися в Харьковском направлении подразделениями. По словам Гетьмана, увеличилась активность диверсионно-разведывательных групп в регионе.

“Сначала будет увеличение полетов беспилотников. Затем массированные артиллерийские обстрелы. Возможно, удары КАБов. А потом пойдут наступления. И это понятно, ведь здесь есть политическая составляющая. И то, что будет в начале их наступления, тоже достаточно предсказуемо. Единственное, что пока нельзя сказать точно, это будут танковые или пехотные удары. Неизвестно, какую кафиру выберут тактику. Это будут или малые пехотные группы, штурмовые, как сейчас происходит на Покровском направлении. Или как на Купянско-Лиманском – будут попытки атаковать тяжелой техникой: танками, бронированными машинами”, – подытожил Гетьман .

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия формирует новую бригаду, чтобы отправить ее на Харьковское направление.



