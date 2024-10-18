Оккупанты готовятся к наступлению на новом направлении: счет пошел на дни

Вражеские войска могут в ближайшее время активизироваться в Запорожской области. Оккупанты вероятно готовятся к наступлению. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, которую он обнародовал в эфире национального телемарафона.



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Он отметил возможную новую российскую наступательную операцию, которая может начаться на следующей неделе. По его словам, в лагерях врага ведутся подготовительные мероприятия – речь идет о полигонах вокруг Мариуполя и в районе Бердянска.

"Они в активной фазе подготовки. Россияне, там где мы наблюдаем, в определенной оперативной паузе, позволяющей им накопить и собирать группировки. И разбираться, куда они будут совать. Мы считаем, что следующая наступательная операция с российской стороны возможна на следующей неделе – не раньше, возможно, даже позже" — сообщил Андрющенко.

В своем Telegram-канале он пояснил, что фиксируется определенная оперативная пауза в перемещении живой силы в направление Розовки/Пологи. “Однако в последние почти три недели только через Мариуполь, по верифицированным данным Сопротивления, перемещено не менее 5 тысяч личного состава вновь сформированных подразделений с территории РФ. Плюс – перемещение через с. Гранитное (Новоазовск-Гранитное-Волновахский район) с накоплением севернее и северо-западнее Угледара”, — написал он.

Также, по его словам, россияне активно наполнили лагеря в Мариупольско-Бердянской агломерации для подготовки или доукомплектования и разрешения штурмовых подразделений, отводящих от линии фронта. “Активно работают три полигона в Мариупольском районе и Новопетровском возле Бердянска. Учитывая сроки, готовые штурмовики будут в состоянии "можно на фронт" ближе к середине следующей недели (минимум)", — отметил он.

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