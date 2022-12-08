Оккупанты готовят очередные провокации на ЗАЭС

Вражеские оккупационные войска завезли на территорию Запорожской атомной электростанции РСЗО – "Град". Оружие рашисты разместили возле энергоблока №6, рядом с территорией станционного сухого хранилища отработанного ядерного топлива, сообщили в "Энергоатоме", пишут "Комментарии".



Окупанти готують чергові провокації на ЗАЕС

На этом месте, у шестого энергоблока, ранее военные РФ строили некоторые "защитные сооружения" в тайном режиме, нарушая все условия по обеспечению ядерной и радиационной безопасности.

" Наиболее вероятная готовящаяся провокация – обстрелы противоположного берега Днепра, в частности городов Никополь и Марганец, этими установками "Град" непосредственно с площадки ЗАЭС, пользуясь "прикрытием" энергоблоков и хранилища отработанного ядерного топлива", — говорят в "Энергоатоме".

По мнению украинских атомщиков, весь мир понимают вопиющие нарушения всех норм и требований ядерной и радиационной безопасности работы АЭС, используемой захватчиками для военных целей. С самого начала агрессии они размещают там личный состав, военную технику, оружие и взрывчатку; заменяли территорию станции и подъездные пути к ней.

" Обращаемся к МАГАТЭ и всему мировому атомному сообществу, информируя о дополнительном размещении РСЗО "Град" непосредственно на площадке ЗАЭС. И еще раз призываем создать зону безопасности внутри и вокруг станции за ее полную демилитаризацию и деоккупацию ", — резюмируют в "Энергоатоме".

Как ранее писали "Комментарии", военнослужащие РФ уйдут из Запорожской АЭС, поскольку их линия обороны постепенно отодвигается к российским границам РФ. Об этом заявил Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины. Между тем, в назначенной РФ "администрации" Энергодара заявляют, что и ЗАЭС, и город остаются под контролем России.

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