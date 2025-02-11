Оккупанты готовят новую волну атак: названо место самых горячих боев на фронте

Российская армия в последнюю неделю сфокусировала усилия на остатках Кураховского направления. Именно там – пик наступательных действий с их стороны. Об этом 11 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на военного журналиста Богдана Мирошникова.

Украинские силы на Покровском направлении уничтожают врага и проводят контратаки. Фото: Генштаб ВСУ

По оценке журналиста, на Покровском направлении действия Сил обороны Украины позволяют выиграть время перед следующей волной вражеских атак.

"Скорее всего, она уже скоро, потому что враг активно перегруппирует подразделения для усиления атак2, — отметил он.

Мирошников добавил, что на Покровском направлении контратаки Сил обороны тем временем "имели дополнительный успех". В одном из населенных пунктов украинские воины поймали оккупантов на том, что те не закрепились. В итоге враг был выбит из этого места. Приблизительно то же самое сейчас пытаются сделать ВСУ еще в двух населенных пунктах.

"Но еще раз подчеркиваю. Контратаки – это улучшение тактического положения и восстановление ранее утраченных позиций. До контрнаступательных действий очень далеко", — уточнил эксперт.

Портал "Комментарии" сообщал, что РФ может попытаться сделать на территории Днепропетровщины плацдарм, чтобы потом включить в конституцию России еще и Харьковскую и Днепропетровскую области. Такой сценарий допускает бывший посол Украины в США Валерий Чалый. По словам дипломата, РФ сейчас пытается реализовать эти намерения. Он подчеркнул, что если Россия и внесет любые украинские территории в свою конституцию, как уже делала, это не будет ничего означать ни для Украины, ни для многих других стран мира.

Портал "Комментарии" рассказывал, что россиянам удается удерживать маленький плацдарм в Харьковской области, и они не оставляют надежд его расширить, чтобы, возможно, "обменять" на Курскую область при заключении мира. В Днепропетровскую область российской армии пока войти не удалось, но оккупанты в районе Покровска Донецкой области подошли уже на расстояние около 2 км к админгранице региона. По оценке военных, на начало февраля ситуация под Покровском и Мирноградом контролируемая.